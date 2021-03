Omejitev gibanja ponoči v veljavi 150 dni

Vlada je predvidela tudi nekatere izjeme. Te so dovoljene v primeru odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog ali dostopa in nudenja storitev za nujne primere.

Po zadnji raziskavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je omejitev gibanja ponoči ukrep, ki uživa najmanjšo podporo. V anketi, ki so jo izvedli med 26. februarjem in 1. marcem, ga je podprlo 26,6 odstotka od skupno 1000 sodelujočih. Ustavno sodišče pa ima trenutno v obravnavi štiri pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti, ki se deloma nanašajo tudi na to vprašanje.

Notranji minister Aleš Hojsje opozoril, da so se za tak ukrep odločile tudi številne druge evropske države. Omejitev pa bo po njegovih napovedih sproščena, ko bodo v skladu z vladnim semaforjem epidemiološke razmere to dopuščale. Odpravo prepovedi gibanja v nočnem času je sicer vlada v načrtu sproščanja ukrepov predvidela v rumeni fazi, za katero sta pogoja dva: da je v bolnišnicah manj kot 500 covidnih bolnikov in da sedemdnevno povprečje števila okuženih pade pot 600.

Direktor NIJZ Milan Krekpa je prejšnji teden pojasnil, da je omejitev gibanja ponoči eden od ukrepov, ki manj prizadene prebivalstvo, gospodarstvo, tudi otroke. Hkrati pa pripomore k cilju, da bi otroci končali šolsko leto v razredih. Preveliko sproščanje ukrepov bi namreč po njegovih besedah pripeljalo tudi do tega, da bi morali zapirati šole.

Je pa minister Hojs v nedavnem pogovoru za STA pojasnil, da na ministrstvu razmišljajo, da bi ukrep razrahljali in da bo najverjetneje predlagal, da se ob premiku ure začetek omejitve gibanja v nočnem času zamakne na 22. uro. Pretekli teden so z vlade sporočili, da strokovna skupina predlogu ministra za skrajšanje omejitve gibanja ponoči zaradi obsega epidemije ni sledila. Vnovično odločanje o tem so takrat napovedali v naslednjih 14 dneh.

Policisti so do 15. marca obravnavali 8202 primera neupoštevanja omejitve gibanja ponoči, izrekli so 4497 opozoril in 3705 glob. Podatka o skupni višini izrečenih glob pa na policiji ne vodijo.