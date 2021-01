Zaprli so se muzeji in fitnesi, odprle pa nekatere dodatne dejavnosti

Že v petek so morali naprave na smučiščih ustaviti žičničarji, danes so se zaprli tudi muzeji in galerije. Knjižnice ostajajo odprte, a le ob prevzemu vnaprej pripravljenega gradiva na zunanjem prevzemnem mestu.

Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19 so nenujne trgovine in dejavnosti v Sloveniji z manjšimi spremembami zaprte že od 24. oktobra. Nekaj več izbire so imeli potrošniki le v dneh pred novim letom.

Vlada je v četrtek odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev podaljšala do 15. januarja, hkrati pa med obstoječe izjeme dodala še nekatere dejavnosti. Od danes se tako lahko opravljajo geodetske storitve, storitve čistilnih servisov, medicinska pedikura in gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih in v hišah oz. stanovanjih, pri katerih ni stika s potrošniki.

Dovoljena so gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih in v hišah oz. stanovanjih, pri katerih ni stika s potrošniki.

Ponovno omejene športne aktivnosti po državi

Od danes je vnovič začasno omejeno izvajanje športnih programov v državi. Športno-rekreativna dejavnost je dovoljena le, če jo izvaja posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva na prostem oziroma odprtih javnih krajih. "Za izvajanja športno-rekreativne dejavnosti pa je še naprej dovoljeno prehajanje med občinami znotraj statistične regije, kjer imajo posamezniki prebivališče," je pojasnila direktorica direktorata za šport na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Mojca Doupona. Fitnesi in ostali podobni objekti za rekreacijo so tako zaprti, že od petka do zaprta tudi smučišča.

Izvajanje športnih aktivnosti je od danes do 15. januarja dovoljeno le športnikom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnem za šport. Pa tudi registriranim športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani državnih reprezentanc. Pri slednjih dovoljenje velja le za treninge v "mehurčkih"; vadba je od 4. januarja zanje naprej dovoljena le, če poteka v zaprtih in fizično ločenih skupinah brez stika z drugimi. Torej tudi ni mogoče, da bi se kdo vračal domov in šel potem nazaj na treninge. Kot že prej lahko trenirajo kategorizirani športniki v članski kategoriji, ki se udeležujejo tekmovanj, dovoljenih po novem odloku vlade.

Dovoljena so tudi tekmovanja in izvedba velikih mednarodnih športnih prireditev, v kolektivnih športnih panogah pa so dovoljena tudi tekmovanja športnih klubov iz prve slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah. Prav tako so dovoljene vse kvalifikacijske tekme državnih reprezentanc v kolektivnih športnih panogah za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

V individualnih športnih panogah so dovoljena tekmovanja članskih državnih prvenstev, velikih mednarodnih športnih prireditev in evropskih pokalov. Vsa ta tekmovanja lahko potekajo le brez gledalcev z najmanjšim možnim številom tistih, ki so potrebni za izvedbo tekem. Ob vseh dovoljenih izjemah je treba upoštevati zaščitne ukrepe za zajezitev epidemije, je zapisano v odloku vlade, ki je bil objavljen v uradnem listu.

Spomnimo, predsednik vlade Janez Janša je včeraj ob predstavitvi ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 dejal, da bo ministrski zbor v sodelovanju z zdravstveno stroko tedensko, prvič prihodnjo sredo, ponovno ocenjeval razmere in se nato odločal o nadaljnjih ukrepih. Napovedal pa je verjetno sproščanje v regijah, ki bodo imele najboljšo epidemiološko sliko.