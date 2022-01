Na Višarjah in v Sella Nevei omejili dnevno število smučarjev

V Italiji so sprejeli ukrep, ki se tiče tudi številnih Slovencev. Smučišča v sosednji Furlaniji-Julijski krajini so namreč priljubljena tudi med slovenskimi smučarji, ki se tja množično odpravljajo še posebej ob koncih tedna in praznikih. Gre za smučišča Višarje nad Trbižem, Na žlebeh (Sella Nevea), Zoncolan, Piancavallo, Forni di Sopra, Sauris in Sappada. Omenjena regija pa se je zdaj znašla v oranžni fazi covidnega semaforja ukrepov, zato je upravljavec smučišč za vsako posebej objavil število ljudi, ki jih bodo na dan lahko sprejeli. Po tem vozovnic ne bodo več prodajali, zato priporočajo, da se na smučišče odpravite čim bolj zgodaj.

"Od 24. januarja je Furlanija-Julijska krajina prešla v oranžno fazo, zato je PromoTurismoFVG določil maksimalno število smučarjev, ki lahko dostopijo do smučišča," je zapisano na uradni spletni strani. Kot pojasnjujejo, morajo to storiti, da bi se izognili gneči in vrstam pred žičniškimi napravami ter blagajnami. Zato so glede na analizo podatkov iz letošnje sezone in ob upoštevanju okoliščin za vsako smučišče določili zgornjo mejo dnevnih smučarjev, ki jih bodo sprejeli.

icon-expand Italijanska kabina na Sella Nevei, v ozadju pa slovenska proga Prevala na Kaninu. FOTO: Tina Hacler

Ne bodo več prodajali vozovnic "Ko bo to maksimalno število doseženo, blagajne vozovnic ne bodo mogle več izdajati," so poudarili. "Zato svetujemo, da se v dneh, ko se pričakuje največje število smučarjev, vozovnice kupijo preko spleta in se na smučišč odpravi že v prvih urah odprtja," so dodali.

Objavili so tudi tabelo maksimalnega števila sprejemov – na skupno sedmih smučiščih v tej regiji bo lahko smučalo največ 15.572 ljudi na dan. Najmanj jih bo lahko sprejel Sauris, ki je tudi najmanjši. Ponuja le poltretji kilometer prog, po katerih se bo lahko zapeljalo največ 251 ljudi. V Forni di Sopri se jih bo lahko vozilo 1174, dobrih 600 več jih bo lahko vijugalo po belih strminah Sappade. Število pa krepko poskoči v Piancavallu, kjer se bo med delujoče žičniške naprave lahko porazdelilo 3424 smučarjev. Največ jih bo lahko sprejel Zoncolan, tam so mejo postavili na 4233.

Največje dnevno število ljudi, ki lahko dostopi do posameznega smučišča:

Forni di Sopra: 1.174; Piancavallo: 3.424; Sappada:1.797; Sauris: 251; Sella Nevea: 750; Trbiž: 3.943; Zoncolan: 4.233 Skupno: 15.572

3943 ljudi na Višarjah, 750 v Sella Nevei Oči slovenskih bralcev bodo verjetno uprte v dve smučišči, ki sta nam najbližje. Le 15 minut vožnje od slovenske meje pri Ratečah je oddaljeno smučišče Višarje nad Trbižem (Tarvisio), vozovnice za krožno kabinsko žičnico pa kupujejo tudi izletniki, ki si zaželijo zgolj kave ali piva v idilični vasici na vrhu hriba s pogledom na mogočno gorsko verigo. Tja se bo lahko zgrnilo največ 3943 ljudi.

icon-expand Svete Višarje so tudi priljubljena izletniška točka in niso samo smučarji tisti, ki bodo pokupili dnevno kvoto vozovnic za gondolo. FOTO: Tina Hacler

Precej manj, le 750, pa jih bo lahko obiskalo smučišče, ki je Sloveniji še bližje, saj se z njo dobesedno stika. Italijansko smučišče Na Žlebeh oziroma Sella Nevea, ki je od Rateč oddaljeno dobre pol ure vožnje, se namreč na vrhu hriba prelije v slovensko smučišče Kanin. V predkoronskih časih so ponujali tudi enotno skupno vozovnico, trenutno te ni več, je pa tudi italijanska stran zelo priljubljena med slovenskimi smučarji, še posebej, kadar jo Kaninu zagode veter.

V PromoTurismuFVG so spomnili še, da je na zaprtih žičniških napravah obvezna uporabe maske FFP2, od 10. januarja pa je za vse smučarje, starejše od 12 let, v veljavi okrepljeno covidno potrdilo (pogoj PC), kar pomeni, da imajo dostop do naprav le še cepljeni in preboleli, negativni test ne zadostuje več. Je pa ta, vsaj hitri antigenski, potreben za vstop v Italijo.