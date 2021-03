'Omejitev stikov je med najučinkovitejšimi ukrepi za preprečevanje širjenja covida'

Vlada v celoti vztraja pri vseh dosedanjih navedbah in v odgovoru navaja, da so bili ukrepi delne omejitve gibanja, med njimi prepoved gibanja v nočnem času, sprejeti z namenom preprečevanja in omejevanje socialnih stikov med prebivalstvom, saj so ti ukrepi po mnenju zdravstvene stroke med najučinkovitejšimi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19. "Ukrep prepovedi gibanja v nočnem času niti neposredno niti posredno ne prepoveduje druženj v zasebnih prostorih. Glede na namen ukrepa pa vpliva na obseg druženj na javnem kraju in tudi v zasebnih prostorih ter posledično (so)prispeva k nižanju števila okuženih s covid-19," so zapisali v odgovoru.

Vlada ob tem poudarja, da so v preteklosti že posredovali odgovore glede pobude Igorja Vuksanovića, prav tako pa da je MNZ Ustavnemu sodišču posredovalo dodatna pojasnila in dokumente iz katerih so razvidne strokovne podlage, ki so utemeljevale oziroma utemeljujejo podaljševanje ukrepa omejitve gibanja v nočnem času. Enako vlada odgovarja glede začasne omejitve shodov, saj da s tem preprečujejo in omejujejo socialne stike in s tem možnost za prenos okužb. Ukrep je sprejet na podlagi 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih."V tem členu je namreč določeno, da lahko vlada med ukrepi za zajezitev vnosa ali širitve določene nalezljive bolezni v Republiki Sloveniji prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni."

Vlada v zvezi z navedbami pobudnikov, da so bili odloki sprejeti z namenom, da bi preprečevala shode, na katerih bi se lahko kritiziralo njeno delo, navaja, da s sprejetimi odloki ni prepovedovala zgolj in samo javnih shodov, temveč do 14. februarja 2021 tudi vse prireditve, slavja, praznovanja in poroke, torej vse oblike zbiranj, ki so bile po mnenju stroke nevarne za prenos nalezljive bolezni.

Kot trdijo v vladi, ta vse odloke sprejema v skladu z najnovejšimi dognanji epidemiološke in infektološke stroke glede na dejavnike tveganja možnosti prenosa bolezni v skladu z načrtom sporoščanja ukrepov. "Ukrep začasne prepovedi shodov nima takšne narave, da bi lahko govorili o najintenzivnejših posegih države v človekove pravice oziroma ne gre za posege, ki bi pomenili razveljavitev človekovih pravic, ampak gre za njihovo začasno omejevanje v skladu s 15. členom Ustave Republike Slovenije."Odgovor so sklenili s trditvijo, da so zatrjevane neskladnosti z ustavo neutemeljene ter da so ravnali v skladu z načelom pravne države.

Spomnimo, pobudniki so v začetku marca na ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti oz. zakonitosti odloka o začasni delni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja v času epidemije covida-19. Pobudo je podprla Pravna mreža za varstvo demokracije, saj sta po njenem mnenju pravici do mirnega zbiranja in svobode izražanja ustavno varovani, temeljni človekovi pravici.

Ustavno sodišče je zaprosilo vlado za opredelitev do predloga za začasno zadržanje tretjega odstavka 5. člena odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s covidom-19 v postopku za oceno ustavnosti.