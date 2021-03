Omejitve v času lockdowna ne bodo veljale za pravne osebe

Hotel Soča v Bovcu je edini v lanskem letu na novo zgrajen hotel v Sloveniji. In medtem ko se dobršen del slovenskega gospodarstva že pripravlja na novo zaprtje, v hotelu Soča o tem ne razmišljajo, niti si tega ne želijo. "V tem trenutku gostimo tujo produkcijsko hišo, katere imena in aktivnosti žal ne smemo razkriti, je pa, kot rečeno, objekt polno zaseden in gre dejansko tudi za malenkost daljši najem, kot je po navadi," poveGoran Kavsiz Hotela Soča.

Za potrebe približno 400-članske filmske ekipe, ki si je za kuliso novega akcijskega filma izbrala smučišče Kanin, naj bi te dni sicer obratovala večina nastanitev na Bovškem in tako bo ostalo tudi po prvem aprilu. Odlok, ki stopi v veljavo ta četrtek, poslovnih najemov namreč ne prepoveduje. "Torej v področje B to B ne posega," razloži državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Ajda Cuderman. To pa je za naš hotel izredno pomembno, saj bi bilo v nasprotnem primeru zelo težko ostati nad gladino, pripoveduje Kavs.