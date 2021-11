Omejitve v trgovinah in lokalih, prepoved zbiranja, poleg PCT še osebni dokument

Vlada je v petek znižala starostno mejo za izpolnjevanje pogoja PCT, učenci se bodo kmalu pogosteje samotestirali, v gostinskih lokalih pa bo možna strežba le za mizo, in sicer med 5. in 22. uro, je povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Začasno se zapirajo nočni lokali, začasno bo prepovedano tudi zbiranje, razen v ožjem družinskem krogu. Še vedno bo tako rekoč povsod veljal pogoj PCT – a novost: ta pogoj je izpolnjen le, če se oseba poleg dokazila izkaže še z veljavnim osebnim dokumentom.

Ukrepi bodo začeli veljati v ponedeljek, 8. novembra, nov režim testiranja v šolah pa teden pozneje, 15. novembra. Medtem ko je bilo izpolnjevanje PCT (preboleli, cepljeni in testirani) doslej obvezno za starejše od 15 let, bo po novem za starejše od 12 let. Pogoj PCT je izpolnjen, če se oseba izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z dokazilom PCT, je na novinarski konferenci po seji vlade med drugim dejal minister za zdravje Janez Poklukar.

icon-expand V vseh trgovinah, tudi živilskih, bo moralo biti za vsakega obiskovalca zagotovljenih najmanj 10 kvadratnih metrov površin. FOTO: Aljoša Kravanja

V trgovinah bo moralo biti za vsakega obiskovalca zagotovljenih najmanj 10 kvadratnih metrov površin. Ob vhodu v trgovino bo moralo pisati, koliko ljudi se lahko naenkrat nahaja v trgovini, je dejal Poklukar. Ob tem je dodal, da maske iz blaga ne bodo več dovolj, potrebne bodo kirurške ali maske tipa FFP2.

Maske iz blaga ne bodo več dovolj, potrebne bodo kirurške ali maske tipa FFP2.

Poklukar je na novinarski konferenci po petkovi večerni seji vlade na Brdu pri Kranju poudaril, da šole ostajajo odprte. Bodo pa učenci in dijaki s 15. novembrom začeli samotestiranje v šolah trikrat tedensko. Vsakomur bo pripadalo 15 testov na mesečni ravni. Pri cepljenih otrocih se presejalno testiranje s samotesti ne bo izvajalo. Če dobijo simptome okužbe, se morajo oglasiti pri zdravniku. Na javnih kulturnih in športnih prireditvah bodo lahko obiskovalci le na fiksnih sediščih z razdaljo, med njimi bo moralo biti eno sedišče prazno. Izpolnjevati bodo morali pogoj PCT in nositi maske. Glede izvajanja verske svobode pa bo veljalo, da je kolektivno uresničevanje verske svobode dovoljeno, če udeleženci izpolnjujejo PCT, nositi morajo maske in zagotavljati 1,5 metra medsebojne razdalje.

icon-expand Kritje stroškov hitrih antigenskih testov bo ponovno prevzel nase državni proračun. FOTO: Ni.Š.

Kritje stroškov hitrih antigenskih testov bo ponovno prevzel nase državni proračun. Bodo pa izvajalci testiranja od države po novem lahko za opravljen hitri test in storitev zahtevali povračilo v višini sedmih evrov, doslej je bila ta meja 12 evrov. V javni upravi bodo delo v največji možni meri organizirali od doma, je povedal minister. To priporoča tudi za delo v vseh ostalih organizacijah. Poklukar je poudaril, da glede na trenutno epidemiološko situacijo brez omejitev javnega življenja ne bo šlo. "Naslednji tedni bodo težki, zdravstvo bo na preizkušnji. Edini učinkoviti ukrep je cepljenje, sprejeti ukrepi pa le blažijo pritisk na bolnišnice," je dodal. Razmere v zdravstvu so po ministrovih besedah alarmantne. "Ukrepi, ki smo jih sprejeli, so ukrepi, za katere smo na koncu skupaj s stroko menili, da bodo imeli hiter učinek na epidemijo," je dejal minister in dodal, da so ukrepi hkrati sprejemljivi "glede na stanje duha v družbi". Pri tem je potrdil, da je bil na mizi tudi predlog popolnega zaprtja družbe. A verjame, da so našli ukrepe, ki prinašajo kratkotrajne, hitre učinke, ki bodo v naslednjih mesecih zmanjševali pritisk na zdravstvo.

Direktor NIJZ Milan Krek pa je dodal, da je zaprtje javnega življenja "huda zadeva". Zato so iskali nove pristope in ukrepe, pri čemer naproša ljudi, naj jih upoštevajo in izvajajo, saj so tudi v izogib zaprtju družbe. Prek Twitterja se je oglasil tudi predsednik SMC in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ki je zapisal, da so za vlado življenja državljanov in njihovo zdravje na prvem mestu, nato pa gospodarstvo. Poklukar je tudi komentiral ugibanja, ali bodo morali covidne bolnike zaradi prezasedenih bolnišnic peljati na zdravljenje v tujino. Dejal je, da spremljajo tudi situacije v tujini, v prihodnjem obdobju pa ne bo nikomur lahko, zato so v kontaktu z vsemi sosednjimi državami in z njimi sodelujejo. Glede cepljenja je Poklukar povedal, da je z vsemi zdravstvenimi domovi, kjer so bile opažene težave pri izvajanju in dostopu do cepljenja proti covidu-19, govoril in dobil zagotovila, da bodo zadeve uredili. Tako ga veseli odziv v zadnjih dneh za cepljenje proti covidu-19. Ob tem je znova pozval ljudi, naj se cepijo. Krek je dodal, da je v skladiščih NIJZ trenutno na zalogi več kot 700.000 odmerkov cepiva proti covidu-19. Ob tem bodo prejeli še dodatne odmerke, ovir pri dobavi pa po njegovih besedah ni.

Vlada je v petek dala tudi soglasje k doseženemu dogovoru s sindikati v zdravstveni negi, kar po besedah Poklukarja za zaposlene v zdravstveni negi pomeni višje plače. Dejal je, da so pogajanja s sindikati potekala na izredno visokem nivoju, rezultate pogajanj pa bodo predstavili skupaj ob podpisu dogovora. Krek in Logarjeva pozvala k doslednemu spoštovanju vseh ukrepov

icon-expand "Bodite visoko odgovorni do sodržavljanov, ki lahko zaradi vaših goljufij tudi umrejo," je o zlorabi QR-kod dejal Krek. FOTO: Bobo

Vlada in strokovna svetovalna skupina za covid-19 sta po mnenju direktorja NIJZ Milana Kreka in vodje svetovalne skupine Mateje Logar sprejela ukrepe, ki jih v tem trenutku nujno potrebujemo, saj bomo brez njih težko premagali novi koronavirus. To so predvsem ukrepi za zaščito življenj, sta ocenila. "Smo na prelomni točki epidemije. V tem trenutku imamo veliko število okuženih. S skupnimi močmi lahko obvladamo epidemijo. Razmere se bodo v evropskem merilu v jesenskem in verjetno v zimskem času poslabšale. Zato bo tudi pri nas prišlo do dramatičnih sprememb na intenzivnih oddelkih bolnišnic," je opozoril direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Krek. Postelje, ki jih bomo morali nameniti sodržavljanom, ki so zboleli s covidom-19, bomo morali vzeti tam, kjer jih tudi drugi bolniki potrebujejo, je poudaril. Podobno je posvarila Logarjeva. Zdravstvo je po njenih besedah sedaj na veliki preizkušnji. "Ob covidnih bolnikih, ki prihajajo v bolnišnice, je treba poskrbeti tudi za bolnike z drugimi boleznimi. Zato je pomembno, da zdravstveni sistem vzdrži, ne smemo dopustiti, da bi se zlomil," je izpostavila.

Trenutno je v državi prek 700.000 doz cepiva in več kot 70 cepilnih centrov.

Po Krekovih besedah je pomembno, da smo v tej kritični situaciji skupaj, da ohranimo zdravje večine prebivalstva, delujoče zdravstvo in odprto družbo ter da ne zapiramo šol. "Ponovno vas prosimo, da dosledno izvajate zaščitne ukrepe. Cepite se čim prej, cepiva je dovolj. Cepite se z dvema odmerkoma, kajti proti različici virusa delta eden ni dovolj," je dejal Krek. Ob tem je povedal, da je trenutno v državi prek 700.000 doz cepiva, da bomo dobili nove ter da je po Sloveniji več kot 70 cepilnih centrov. Glede danes sprejetih ukrepov za omejevanje epidemije je Logarjeva državljane prosila, "da jih upoštevate kot nekaj dobronamernega, nekaj, kar ne omejuje življenja, ampak mu daje možnost". Poleg cepljenja je po njenem mnenju ukrepe, kot so nošenje maske, vzdrževanje razdalje, zračenje, umivanje in razkuževanje rok, enostavno upoštevati. Prosila je vse, naj izpolnjujejo pogoj PCT, pri katerem je prihajalo do zlorab. Tudi Krek je pozval ljudi, naj ne goljufajo s kodami: "Bodite visoko odgovorni do sodržavljanov, ki lahko zaradi vaših goljufij tudi umrejo." Glede nadzora pa je dejal: "Nehajmo se igrati igre. Virus nas nadzoruje, on je tu in nam spreminja življenje, kakovost življenja, nam jemlje drage ljudi. Zakaj potrebujemo še nadzor? Ali nismo dovolj odrasli, dovolj pametni?" Glede možnosti, da bo treba covidne bolnike pošiljati na zdravljenje v druge države, pa je povedal: "Ne želimo, da se pacienti zdravijo v tujini." Logarjeva je strnila še dogajanje v bolnišnici, ko marsikateri bolnik obžaluje to, da se ni cepil. Velikokrat bolniki tudi precenjujejo svoje zdravje, saj zdravstvenim delavcem na vprašanje, zakaj se niso cepili, odgovorijo, da zato, ker so zdravi. Ob tem pa to nujno ne drži, saj pozabijo na bolezni, ki jih blažijo z ustreznimi zdravili. Je tudi nekaj takšnih, ki so hudo bolni, pa obstoj virusa še vedno zanikajo, je povzela.