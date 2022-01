Madžari prebolevnikov več ne bodo enačili s cepljenimi

Za razliko od prejšnjih valov je tokrat v Evropi manj zapiranja družbe. Vseeno pa za necepljene veljajo številne omejitve, ponekod se odločajo za uvedbo obveznega cepljenja. V nekaterih državah cepljenje uvajajo za tiste, ki jih covid-19 najbolj ogroža, drugod pa za izpostavljene poklicne skupine. Prva, ki namerava v Evropi uvesti obvezno cepljene za vse odrasle, je Avstrija. V Italiji in Grčiji se morajo cepiti starejši, v Franciji so dostop do številnih storitev omogočili le cepljenim in prebolelim, Madžari pa prebolevnikov ne nameravajo več enačiti s cepljenimi.

icon-expand Številna vrata odpira le še covidno potrdilo. FOTO: AP

Prva država, ki načrtuje, da bo v Evropi uvedla obvezno cepljene za vse starejše od 18 let, bo Avstrija. Ukrep bo začel veljati s februarjem, do sredine marca bo prehodno obdobje brez kazni, kasneje bodo necepljeni kaznovani z globo od 600 do 3600 evrov. Izjema od tega pravila bodo le nosečnice in tisti, ki se ne morejo cepiti iz zdravstvenih razlogov. Tisti, ki so preboleli covid-19, bodo izjema le 180 dni. Ustrezen zakon, ki ga je pripravila vlada, mora sicer v četrtek potrditi še avstrijski parlament.

V Avstriji že od novembra velja, da lahko tisti, ki niso cepljeni oziroma prebolevniki, dom zapustijo samo za odhod na delo ali nujne nakupe. Za vstop na kulturna in športna prizorišča, v restavracije ali trgovske centre je nujno izpolnjevanje pogoja PC, torej cepljeni in preboleli. Italijani starostno mejo postavili na 50 let V Italiji pa se morajo cepiti vsi, ki so starejši od 50 let. Od 1. februarja bo moral vsak, ki se ne bo cepil oziroma dobil poživitvenega odmerka, plačati 100 evrov kazni. Ukrep velja za vse prebivalce Italije, ne le italijanske državljane. Izjema so le tisti, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti.

Od 15. februarja bodo starejši od 50 let v Italiji potrdilo o cepljenju ali prebolelosti v zadnjih šestih mesecih potrebovali tudi za prihod na delo. Že od lani je cepljenje obvezno za zdravstvene delavce ter za zaposlene v šolstvu in policiji. V Italiji so sicer januarja uvedli dodatne omejitve za necepljene. Za obisk hotelov, kongresnih centrov in restavracij ter uporabo smučarskih žičnic in javnega prevoza morajo stranke dokazati, da so bile cepljene ali da so prebolele covid-19, testiranje ne zadostuje več. Za obisk trgovin, razen tistih z osnovnimi živili, pa je treba izpolnjevati pogoj PCT, enako od lani jeseni velja za prihod na delo. Tudi v Grčiji so se odločili, da bo cepljenje obvezno samo za starejše, in sicer tiste, ki so stari nad 60 let. Ukrep velja od začetka tedna, mesečna kazen za necepljene je 100 evrov, zbrani denar bodo namenili za bolnišnice. Obveznega cepljenja za druge starostne skupine pa ne načrtujejo.

Nemci še razmišljajo O obveznem cepljenju razmišljajo tudi v Nemčiji, vendar ustreznega zakona še niso sprejeli. Kot možen datum za sprejetje zakona se omenja marec, a ukrepu niso najbolj naklonjeni liberalci, sicer člani vladajoče koalicije. So pa konec lanskega leta v Nemčiji sprejeli zakon, po katerem se morajo do 15. marca cepiti vsi zaposleni v zdravstvu in sociali. Že zdaj se v Nemčiji necepljeni soočajo z omejitvami. Vstop v restavracije in kulturne ustanove je namreč omogočen le cepljenim in prebolevnikom.

V Franciji bo čez nekaj dni dosedanje covidno potrdilo, ki ga dobijo cepljeni, prebolevniki in testirani, nadomestilo potrdilo o cepljenju. Dostop do restavracij, kulturnih in športnih dogodkov ter sredstev javnega prevoza na dolge proge bodo tako imeli le cepljeni in prebolevniki. Predsednik Emmanuel Macron je pred sprejetjem zakona javnost razburil z izjavo, da želi spraviti ob živce necepljene in jim kar se da otežiti življenje. Madžari prebolevnikom ne nameravajo več izdati potrdila Na Madžarskem pa bodo s 15. februarjem spremenili pravila glede uporabe covidnega potrdila, v skladu s katerimi preboleli ne bodo več izenačeni s cepljenimi. Tisti, ki so preboleli covid-19, niso pa cepljeni, potrdila ne bodo več dobili.