V raziskavi, ki je v univerzitetni kliniki v Hamburgu potekala od sredine leta 2020, so 443 oseb, ki so bile po okužbi brez ali z blagimi simptomi, primerjali z več kot 1.300 ljudmi podobne starosti, spola in izobrazbe, ki se s koronavirusom niso okužili.

"Po okužbi, ne glede na to, ali so simptomi hudi ali blagi ali celo brez simptomov, bo okoli 10 do 15 odstotkov okuženih imelo večmesečne, nekateri celo do večletne kronične posledice," razlaga prof. dr. Andrej Trampuž, infektolog in vodja raziskovalnega oddelka v Univerzitetni kliniki Charité v Berlinu.

In preiskave, ki so jih v omenjeni študiji opravili deset mesecev po okužbi, so potrdile, da lahko tudi blago prebolevanje covida-19 poškoduje organe. Volumen pljuč se je prebolevnikom zmanjšal za okoli tri odstotke, nekoliko se je povečal upor dihalnih poti. Črpalna moč srca se je zmanjšala za odstotek do dveh, za kar 41 odstotkov pa je bil povišan proteinski marker, ki daje podatke o obremenitvi srca.

"Prej bi na primer z dvema vedroma vode prehodil stopnice, potem pa to ne gre zaradi težav z dihanjem, dihalne stiske," pravi Christian Gogoll, nemški pulmolog. Prav tako so pri prebolevnikih potrdili zmanjšano delovanje ledvic za okoli dva odstotka. Eden glavnih rezultatov je ultrazvočni pregled, ki pri njih dva- do trikrat pogosteje pokaže znake prebolele venske tromboze nog.

"Vemo pa, da že majhne omejitve teh organskih funkcij lahko dolgoročneje vodijo do slabše prognoze," dodaja Raphael Twerenbold, vodja raziskave na Univerzitetnem medicinskem centru Hamburg-Eppendorf.

Se bodo posledice množile ob večkratni ali sezonski okužbi s koronavirusom?

V primerjavi z drugimi virusnimi boleznimi, denimo gripo, ki dolgoročnih posledic ne povzročajo, je covid-19 precej bolj nevaren, pravi profesor Trampuž. "Te dolgotrajne posledice so značilne samo pri prvi okužbi," dodaja. Zato je pomembno, da se prvi okužbi ali vsaj kroničnim posledicam učinkovito izognemo.

"Se splača na vsak način raje cepiti kot okužiti! Verjetno bomo morali zaradi tega ogrožene ljudi za koronavirus cepit vsako leto," pravi Trampuž.

In splača se cepiti tudi ob divjanju omikrona, ki sicer svetovno javnost pomirja s povzročanjem blažjega poteka bolezni, nobenega zagotovila pa ni, da ne bo zato puščal posledic na zdravju.