Omikron se širi hitreje kot vse druge različice koronavirusa, na Nizozemskem zapirajo šole

Nova različica koronavirusa omikron se širi hitreje kot vse druge različice novega koronavirusa, je povedal generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ob tem je dejal, da je omikron verjetno že v večini držav po svetu. O primerih te nove različice sicer poročajo iz 77 držav. Na Nizozemskem bodo medtem zaradi visokega števila okužb s covidom-19 v državi in skrbi zaradi nove različice omikron osnovnošolce na počitnice poslali teden dni prej.

Da je omikron verjetno že v večini držav po svetu, čeprav je o primerih okužbe doslej poročalo 77 držav, je prepričan generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Slovenija se je prav danes uvrstila na seznam držav, v katerih so potrdili primer okužbe z novo koronavirusno različico omikron. "Omikron se širi s takšno hitrostjo, kot se ni nobena različica pred njim," je povedal na novinarski konferenci povedal ter dodal, da jih skrbi, ker ljudje različico omikron obravnavajo kot blago. Čeprav nova različica povzroča blažje oblike bolezni, bi lahko število okužb znova preplavilo zdravstvene sisteme, ki niso pripravljeni, je posvaril generalni direktor.

icon-expand Čeprav nova različica povzroča blažje oblike bolezni, bi lahko število okužb znova preplavilo zdravstvene sisteme, ki niso pripravljeni. FOTO: Shutterstock

Generalni direktor WHO je še opozoril, da samo cepiva proti covidu-19 ne bodo omogočila izhoda iz krize, in pozval k izvajanju vseh ukrepov, ki delujejo. Pri tem je navedel nošenje zaščitnih mask, ohranjanje medsebojne razdalje in prezračevanje prostorov. Znova je bil kritičen tudi do neenakosti med revnimi in bogatimi državami pri dostopu do cepiv proti covidu-19. Dejal je, da so nekatere države zaradi pojava omikrona začele s poživitvenim odmerkom cepiti celotno prebivalstvo, čeprav še ni dovolj dokazov o učinkovitosti poživitvenega cepljenja proti tej različici.

WHO skrbi, da bo to znova privedlo do kopičenja cepiva v bogatih državah in še okrepilo neenakost med njimi in revnimi državami pri dostopu do cepiv. "Naj bom zelo jasen: WHO ni proti poživitvenim odmerkom. Smo proti neenakosti," je poudaril Tedros. "Če bomo končali neenakost, bomo končali pandemijo covida-19. Če bomo dovolili, da se neenakost nadaljuje, bomo tudi pandemiji dovolili, da se nadaljuje," je povedal, so zapisali na družbenem omrežju. Rutte: Ne morem zanemariti različice omikron, šole je treba predčasno zapreti in podaljšati obstoječe ukrepe Nizozemska vlada je medtem potrdila odločitev o predčasnem zaprtju osnovnih šol. Te se bodo zaprle en teden pred zimskimi počitnicami. Odločitev so sprejeli zaradi velikega števila okužb v državi ter vala covidnih bolnikov v bolnišnicah, premier Mark Rutte in zdravstveni minister Hugo de Jonge pa sta ob tem dejala, da je bila odločitev v veliki meri sprejeta tudi zaradi zaskrbljenosti nad različico omikron. Zimske počitnice naj bi se začele po koncu šole 24. decembra, osnovne šole pa bodo morale zapreti do konca petka. Določena prilagodljivost bo mogoča za tiste starše, ki varstva ne bodo mogli urediti v tako kratkem času. Družinam, kjer starši opravljajo pomemben poklic, bo na voljo nujna oskrba otrok. Po poročanju nizozemskih medijev se morajo zapreti tudi centri za varstvo otrok, vendar pa se bodo lahko ponovno odprlo v času počitnic. To naj bi pomenilo, da se lahko ponovno odprejo od 27. decembra. Strokovnjaki so ta ukrep svetovali vladi prav zaradi visokega števila okužb med mlajšimi otroki. Čeprav je vlada večkrat poudarila, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da prepreči zaprtje šol, pa je zdaj priznala, da je ta možnost znova na mizi. "Gre za zelo težko odločitev," je dejal minister za izobraževanje Arie Slob. O predčasnem začetku počitnic bo nizozemska vlada odločala na seji, na kateri bodo razpravljali tudi o covidni politiki.

icon-expand Nizozemska koronavirus FOTO: Dreamstime

Ob tem so na seji razširili tudi omejitve, ki veljajo že od 28. novembra. Tako naj bi še med 17. in 5 uro še naprej ostale zaprtje restavracije, bari, trgovine z nenujnimi izdelki in druga javna mesta, prav tako pa naj bi se podaljšala prepoved vseh gledalcev športnih dogodkov. Te bodo veljale štiri tedne dlje, kot je bilo sprva načrtovano - do 14. januarja. "Še vedno ostaja tudi omejitev druženja na štiri goste do 13. leta. Med prazniki ne bo izjem, četudi je naša potreba po medsebojnem obisku zelo močna. Zaščititi moramo ljudi, ki so nam dragi," je dejal Rutte. Premier je ljudi prosil tudi, naj pred kakršnimi koli družinskimi obiski uporabljajo teste za samotestiranje, naj se izognejo rokovanju, izvajajo dobro higieno, prezračujejo notranje prostore s svežim zrakom in ostanejo doma, ko se pojavijo simptomi covid-19. Okužbe v državi s 17,5 milijona so po uvedbi nočne zapore življenja sicer upadle, vendar pa ostajajo razmeroma visoke. Okužb je tako okoli 85 na 100.000 prebivalcev. Število covidnih bolnikov v bolnišnicah medtem ostaja med najvišjimi ravnmi v letu. Zaradi vala bolnikov so morale bolnišnice za več tednov preložiti vse nenujne operacije. Nizozemska je do zdaj zabeležila že skoraj 2,9 milijona okužb z novim koronavirusom in 20.140 povezanih smrti.