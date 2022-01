Na Hrvaškem novi ukrepi, omikron v ZDA že terja več žrtev kot delta

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je sporočil, da bodo s 1. februarjem pri njih začeli veljati nekateri novi ukrepi v zvezi s covidom-19. Po zgledu ostalih evropskih držav bodo skrajšali obdobje samoizolacije na sedem dni. Spremembe bodo tudi pri prehajanju meje, covidna potrdila za cepljene z dvema odmerkoma pa po novem ne bodo več veljala 365, ampak le še 270 dni. Božinović je ob tem izpostavil, da ukrepov v celoti še nekaj časa ne bodo odpravili, saj je "različico omikron skoraj nemogoče ustaviti". Medtem zaradi posledic okužbe z omikronom dnevno že umre več Američanov, kot jih je za posledicami različice delta.

Kot je na novinarski konferenci pojasnil hrvaški notranji minister Davor Božinović, ki se je danes sestal z državnim štabom civilne zaščite, razmišlja o skrajšanju samoizolacije na sedem dni, "ker to upravičuje vse več znanstvenih raziskav". A čeprav je omenjena različica praviloma milejše oblike, se še vedno zelo hitro širi in jo je "skoraj nemogoče ustaviti", je poudaril hrvaški minister. Ljudi poziva k cepljenju, saj da je to še vedno najbolj učinkovit ukrep zoper epidemijo. Božinović je prav tako povedal, da s 1. februarjem nastopijo spremembe v zvezi z veljavnostjo covidnih potrdil: za cepljenje z dvema odmerkoma bodo odslej veljala 270 dni, tistim, ki pa so prejeli poživitveni odmerek, pa bodo potrdila še naprej veljala za obdobje enega leta. Božinović je jasno povedal tudi, "da odprave ukrepov ni nikjer na mizi". Da je Hrvaška po številu cepljenih skoraj na repu evropskih držav, je ob tem opomnil vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). "Poleg tega smo država z zelo starim prebivalstvom, zato imamo zelo veliko tveganje umrljivosti zaradi covida-19," je še dodal. Po njegovih besedah bodo sicer vrh tega vala na Hrvaškem dosegli čez približno deset dni, nato pa bi številke morale začeti padati. V Avstriji februarja sproščanje omejitvenih ukrepov V Avstriji bodo februarja nadaljevali sproščanje ukrepov, namenjenih zajezitvi širjenja novega koronavirusa. S 5. februarjem bodo lahko gostinski in drugi lokali delovali do polnoči, v tednih kasneje pa bo odpravljen pogoj PC (preboleli in cepljeni) v trgovini in gostinstvu.

icon-expand V Avstriji bo v gostinstvu in turizmu z 19. februarjem pogoj PC zamenjal pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). FOTO: Shutterstock

Z začetkom šolskih počitnic 5. februarja bo v Avstriji prestavljena ura splošnega zaprtja s sedanje 22. ure na polnoč, je na tiskovni konferenci danes napovedal avstrijski kancler Karl Nehammer. V trgovini bo pogoj PC prenehal veljati z 12. februarjem. V trgovino bo lahko vstopal vsakdo, potrebni ne bodo niti testi, bodo pa morali obiskovalci nositi maske FFP2. V gostinstvu in turizmu pa bo z 19. februarjem pogoj PC zamenjal pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Za vstop v lokale in hotele bo tako v primeru, da oseba ni cepljena ali ni v zadnjem času prebolela covida-19, morala predložiti negativen rezultat PCR-testa, ki ne bo starejši od 48 ur. Če PCR-testa ne bo mogoče opraviti, bo zadostoval tudi hitri antigenski test, star največ 24 ur. Od 5. februarja se bo na srečanjih, pri katerih ni določenega sedežnega reda, lahko družilo 50 ljudi, sedaj je to število omejeno na 25. Spremembe se obetajo tudi v šolah, a jih bodo predstavili šele naslednji teden. Sproščanje ukrepov vlada utemeljuje z dejstvom, da kljub velikemu številu okužb z različico koronavirusa omikron stanje v bolnišnicah ostaja stabilno. V Avstriji bo sicer od februarja naprej obvezno cepljenje proti covidu-19. Obveznost bo veljala za vse, ki so starejši od 18 let in imajo stalno ali začasno prebivališče v tej državi. Do sredine marca je predvideno prehodno obdobje brez kazni, sicer je predvidena globa do 3600 evrov. Avstrijci so danes poročali o novem visokem številu okuženih v državi. V zadnjih 24 urah so zabeležili 34.748 novih primerov, kar je za soboto rekord. ZDA se hitro bližajo milijonu umrlih zaradi covida-19 Zaradi posledic okužbe z različico koronavirusa omikron, ki je zdaj prevladujoča v ZDA, dnevno že umre več Američanov, kot jih je za posledicami različice delta. Sedemdnevno povprečje smrti na dan je do četrtka znašalo 2267, na višku vala okužb z delto septembra lani pa je bilo najvišje sedemdnevno povprečje 2100 mrtvih na dan.

icon-expand Čeprav je omikron milejši od delte, okuži občutno več ljudi, zato je tudi hospitalizacij in smrti sčasoma več, kažejo podatki iz ZDA. FOTO: AP

Po podatkih univerze Johns Hopkins se je doslej s koronavirusom v ZDA okužilo več kot 74 milijonov ljudi, umrlo pa jih je več kot 882.000. Proti covidu-19 se je doslej cepilo 64 odstotkov prebivalcev ZDA ali skupaj 211 milijonov ljudi. Omikron je milejši kot prejšnje različice in povzroča manjšo smrtnost, vendar pa se zelo hitro širi in okuži več ljudi kot prejšnje različice, zato je več hospitalizacij in smrti. ZDA se zato hitro bližajo milijonu umrlih zaradi covida-19. Doslej je 60 milijonov ameriških gospodinjstev pri vladi naročilo 240 milijonov domačih testov za koronavirus, vlada pa je razposlala tudi več deset milijonov zaščitnih mask N95. Oboje Američani dobijo zastonj. V Pekingu še 36 okužb s koronavirusom, povezanih z OI Kitajski organizatorji pa poročajo, da so v petek odkrili 36 okužb z novim koronavirusom, povezanih z olimpijskimi igrami v Pekingu prihodnji mesec. Velika večina je tistih, ki jih pokažejo testiranja takoj po prihodu na Kitajsko.