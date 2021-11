Po prihodu z juga Afrike stroga karantena velja tudi v Sloveniji

Zaradi nedavne potrditve skrb vzbujajoče različice koronavirusa omikron je odločitev o omejitvi potovanj iz držav južne Afrike sprejela tudi slovenska vlada. Določila je obvezno karanteno za tiste, ki imajo prebivališče na območjih, kjer je bila ugotovljena prisotnost omenjene različice. Osebe, ki so se v zadnjih dveh tednih zadrževale na ogroženih območjih, morajo o tem obvestiti policijo na številko 113, nato se jih napoti v karanteno na domu za 10 dni. Obvezne karantene se ne more predčasno prekiniti, dan po njenem izteku pa je treba opraviti še PCR-test.

Nova različica je potovanja z juga Afrike precej otežila. Na fotografiji letališče OT Tambo v Johannesburgu. FOTO: AP

Potem ko sta v četrtek Velika Britanija in Izrael kot prva napovedala omejitev potovanj iz držav južne Afrike, kjer so nedavno potrdili novo različico, so jima v petek sledile še številne druge, tudi evropske države. Tudi slovenska vlada je na sinočnji dopisni seji dopolnila odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo. Določila je obvezno karanteno ob vstopu v državo za tiste, ki imajo prebivališče na območjih, kjer je bila ugotovljena prisotnost različice novega koronavirusa, poimenovane omikron, ali ki so se v zadnjih 14 dneh pred vstopom v Slovenijo zadrževali na teh območjih. Te osebe ne morejo predčasno prekiniti obvezne karantene, traja torej polnih 10 dni. Naslednji dan po izteku karantene pa morajo opraviti test PCR. Če je test pozitiven, je protokol za te osebe enak kot za vse druge osebe, ki so pozitivne na testu PCR. Tujcem brez prebivališča v Sloveniji, ki prihajajo s tveganih območij, ki jih je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), vstopa v državo ne bodo dovolili, še piše v sporočilu vlade. Sprememba odloka velja od danes. Na seznamu, ki ga je objavil NIJZ, so Bocvana, Svazi, Lesoto, Namibija, Južna Afrika, Zimbabve in Mozambik. Mozambika sicer sprva ni bilo na slovenskem seznamu, čeprav so potovanja iz tam omejile države članice EU. Vprašanje glede tega, zakaj na našem seznamu ni bilo omenjene države, smo naslovili neposredno na NIJZ, od koder so odgovorili, da seznam sproti dopolnjujejo.

Omogočanje vrnitev prebivalcem EU-ja Države članice EU so se zaradi nove različice v petek sicer dogovorile, da začasno omejijo vsa potovanja iz sedmih držav z območja južne Afrike. Za potnike iz teh držav naj bi odslej veljala stroga pravila karantene in testiranja. Kot so pojasnili v Bruslju, gre za omejitev in ne prepoved potovanj, predvsem zato, da se omogoči vrnitev državljanov in prebivalcev EU-ja s prizadetega območja.

Dogovor o tem so države članice Unije dosegle na sestanku mehanizma za odzivanje na krize IPCR, ki ga je slovensko predsedstvo sklicalo na poziv Evropske komisije. Formalno gre pri tem le za priporočilo in na posameznih državah članicah je, da te spremembe zdaj dejansko uveljavijo v praksi. A mnoge so se za tovrstno ukrepanje v petek odločile, še preden je bil končan sestanek IPCR, in ostale jim bodo zelo verjetno sledile v kratkem. Med državami, kjer so stroge omejitve potovanj v veljavo stopile v noči na soboto, sta tudi Avstrija in Češka. V Franciji in na Nizozemskem te že veljajo od petka, v Nemčiji bodo od nedelje. Za podobne korake so se med drugim odločile sosednji Italija in Hrvaška ter Belgija, Španija, Grčija in Malta. ZDA bodo potovanja omejile s ponedeljkom, Japonska jih je že v petek.