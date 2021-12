Za okužbo z omikronom dovolj že bežen stik brez maske

Krivulja epidemije se je spet začela dvigovati. To bi lahko bil začetek novega vala, je prepričan Leon Cizelj z Inštituta Jožef Stefan, kjer napovedujejo, da bo omikron bolnišnice udaril nekje sredi januarja, kako močno, je odvisno od števila okuženih. Za zdaj resda kaže, da nova različica povzroča blažji potek bolezni, a to le zato, ker zbolevajo predvsem mlajši in že cepljeni. Če omikron doseže necepljene in najbolj rizične, pa je hospitalizacija še vedno zelo verjeten scenarij.

Če se silvestrski večerji v gostilni ne morete upreti, prve dni novega leta raje ostanite doma, svetuje stroka. "To je okolje, v katerem snamemo maske, ker jemo in pijemo, glasno govorimo, posebej če je prisotna še glasba. To so pogoji, pod katerimi lahko pričakujemo, da se bo virus širil," opozarja Roman Jerala iz Kemijskega inštituta.