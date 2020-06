Onesnaženost zraka v Evropi se je vrnila na raven pred korono

Evropske države so zaradi spodbudnejše epidemiološke slike in zato, da bi rešile gospodarstvo, pred tedni začele popuščati s preventivnimi ukrepi za zajezitev pandemije. Ljudje so se vrnili v službe, šole, javno življenje in se celo odpravili na potovanja – s tem pa so se na ceste vrnili tudi avtomobili in avtobusi.

V Londonu, Parizu, Rimu in drugih večjih evropskih mestih so tako znova zaznali povečanje ravni škodljivega dušikovega dioksida (NO2), so sporočili iz Centra za raziskave energije in čistega zraka (CREA).