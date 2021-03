Onkološki inštitut bo cepil onkološke bolnike

Onkološki bolniki so še posebej ranljivi za okužbo in tudi težji potek covida-19, poleg tega okužba z novim koronavirusom praviloma pomeni prekinitev in zamik onkološkega zdravljenja, zato je cepljenje zanje ključnega pomena. "Cepljenje proti covidu-19 je edina možna rešitev za učinkovit in varen izhod iz pandemije. Na onkološkem inštitutu si zato želimo čim hitrejše in čim višje precepljenosti celotne populacije, še posebej onkoloških bolnikov, zato bomo skladno z nacionalno strategijo cepljenja omogočili, da se lahko bolniki onkološkega inštituta cepijo tudi v naši ustanovi,"so v sporočilu za javnost povzeli besede strokovne direktorice inštitutaIrene Oblak.

Kot so spomnili, so cepljenje onkoloških bolnikov doslej izvajali le osebni zdravniki, po prenovljeni strategiji cepljenja pa imajo bolniki zdaj možnost, da se cepijo tudi na onkološkem inštitutu, če izpolnjujejo kriterije. Tako bodo skladno z nacionalno strategijo najprej cepili onkološke bolnike, starejše od 80 let, nato pa še starejše od 75 let. Cepili bodo tudi onkološke bolnike, starejše od 70 let, ter posebej ranljive kronične bolnike, ne glede na njihovo starost. To so bolniki, ki so trenutno na kemoterapiji, bolniki s pljučnim rakom na radikalni radioterapiji, bolniki z rakom krvotvornih organov ne glede na fazo zdravljenja, bolniki z rakom na imunoterapiji ali prejemniki zdravljenj s protitelesi, bolniki z rakom, ki prejemajo zdravljenje z vplivom na imunski sistem, kot so inhibitorji proteinske kinaze ali PARP-inhibitorji, ter bolniki po presajanju krvotvornih matičnih celic v zadnjih šestih mesecih ali bolniki, ki prejemajo imunosupresivna zdravila.