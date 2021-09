Onkološki inštitut bolnike z rakom in njihove svojce ponovno poziva k odločitvi za cepljenje

Knjižica je namenjena onkološkim bolnikom in njihovim svojcem, saj odgovarja tako na specifična vprašanja bolnikov z rakom v različnih fazah zdravljenja, kot tudi na nekatera splošna vprašanja glede cepljenja in cepiv, ki se pojavljalo v javnosti.

Knjižica tako pojasnjuje, zakaj se cepljenje priporoča in kdaj, kako je s cepljenjem v različnih fazah onkološkega zdravljenja, kakšna je učinkovitost in varnost cepljenja, kateri so možni neželeni učinki in druga pogosta vprašanja glede cepiv. Prav tako bodo bolniki z rakom v njej našli pojasnila glede učinkovitosti in varnosti cepiv, priporočila glede cepljenja pri posameznih onkoloških zdravljenjih, kot so kemoterapija, imunoterapija, kirurško zdravljenje, informacije o dostopnih cepivih v Sloveniji in morebitnih neželenih učinkih cepljenja.

V knjižici so podana tudi pojasnila o učinkovitosti cepljenja. Cepiva so lahko pri nekaterih bolnikih z oslabljenim imunskim sistemom (zaradi raka ali zaradi onkološkega zdravljenja) manj učinkovita kot pri ostalih, zato je zelo pomembno, da bolniki s cepljenjem ne odlašajo, saj vsaka dodatna zaščita zmanjša verjetnost hudega poteka bolezni covida-19, navajajo na onkološkem inštitutu.

Onkološki inštitut poziva tudi družinske člane bolnikov z rakom, naj se cepijo tudi oni, saj bodo s tem zaščitili tako sebe kot bolnika. Prav tako spodbuja bolnike in njihove bližnje, da še naprej upoštevajo epidemiološke ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe. Knjižica je dostopna na spletnih straneh onkološkega inštituta, v tiskani obliki pa bo bolnikom na voljo v naslednjih dneh ob prihodu na inštitut.