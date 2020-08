Operativni sestanek vlade: priprava na jesensko življenje z novim koronavirusom

Na sestanku ožje vladne in svetovalne skupine za covid-19 pogovori (in dogovori) tečejo predvsem o tem, kako se pripraviti na jesen, ko bo zaradi novega koronavirusa bolj obremenjeno zdravstvo, pa tudi domovi za starejše, varstveno delovni centri in seveda Nacionalni inštitut za javno zdravje in njihovi epidemiologi.

Kot je po dveh urih sestanka na Brdu pri Kranju povedal vladni govorec Jelko Kacin, so se na sestanku uvodoma seznanili s trenutno epidemiološko sliko in s tem, kaj nas čaka jeseni. Primerjali so tudi epidemiološke slike drugih držav v soseščini in ugotavljali, kje bi lahko bile šibke točke in kaj je treba postoriti. V nadaljevanju so se seznanili s tem, kaj je že bilo storjeno za morebitni jesenski val. Kot je poudaril Kacin, je pomembno vprašanje predvsem to, kako se bodo pripravili v DSO.

Pogovarjali so se tudi o zalogah zaščitne opreme v skladiščih po državi, zdravstvenih in drugih ustanovah. Razmere glede opreme so boljše kot v prvem valu, je povedal Kacin. Na sestanku je sicer tudi v. d. direktorja Zavoda za blagovne rezerve Tomi Rumpf.