Opice v Indiji napadle zdravstvenega delavca in pobegnile s krvnimi vzorci bolnikov s covid-19

A kot je dejal Dheeraj Raj z medicinske fakultete v Meerutu, so vzorce hitro našli, opice pa jih niso poškodovale. Trem osebam, ki jih zdravijo zaradi covid-19, so nato znova odvzeli krvne vzorce. Dodal je še, da znanstvene študije niso dokazale prenosa koronavirusa s človeka na opice.

Nenavaden incident se je zgodil v eni od bolnišnic v mestu Meerut severno od prestolnice New Delhi. Opice so napadle tamkajšnjega zaposlenega in pobegnile s krvnimi vzorci treh bolnikov s covid-19, ki jih zdravijo v tamkajšnji bolnišnici. S svojim plenom so se zatekle na bližnja drevesa, ena od opic pa je vzorec s krvjo začela žvečiti. Posnetek kradljivih opic je zakrožil po družbenih omrežjih, med lokalnim prebivalstvom pa je zavladala panika, da bi opice virus lahko razširile po območju.

Indija z gosto poseljenimi mesti in nestabilnim zdravstvenim sistemom postaja novo žarišče koronavirusa, potem ko so v zadnjih dneh potrdili rekordno število novih primerov. Skupno je v državi umrlo 4706 ljudi, kar je več kot na Kitajskem.

Zaradi strogih omejitev gibanja v času koronavirusa pa se je predvsem v urbanih območjih razširila populacija opic. Prebivalci prestolnice poročajo, da so zdaj prisotne tudi na območjih, ki so gosto poseljena z ljudmi. Živali so se navadile na življenje blizu človeka, poznavalci pa menijo, da se v zadnjem času spopadajo s pomanjkanjem človeške hrane, na katero so se pred epidemijo večinoma zanašale. V ruralnih predelih Indije se kmetje že dlje časa pritožujejo nad prevelikim številom opic, ki jim uničujejo pridelke. Lokalne oblasti so zato pozvali, naj preverijo, koliko jih je trenutno na območju.