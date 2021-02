PRENOS V ŽIVO: Levica, SD, LMŠ in SAB o interpelaciji zoper Kustečevo

Matej T. Vatovec iz Levice je uvodoma povedal, da bi moral biti minister za izobraževanje oseba, ki bi na prvo mesto postavila interese najmlajših, otrok, dijakov in študentov. Oseba, ki bi morala biti pozorna na to, kako upravljati svoj resor v času epidemije in temu posvečati 100-odstotno pozornost. "Niti enega od teh kriterijev ministrica Kustečeva ne izpolnjuje. Zato in tudi zato, ker se je nabralo veliko stvari, smo se odločili za vložitev interpelacije zoper njo," je povedal.

V njej so navedli 20 očitkov, ki jih naslavljajo na njeno delo. Ena od glavnih je neučinkovita, nekonsistentna in škodljiva politika na področju vzgoje in izobraževanja, zaradi česar bodo posledice, ki jih bodo nosili dijaki in učenci, dolgotrajne. Znova je opomnil, da je Slovenija ena od držav, ki je prva zaprla šole in jih zadnja odpira – pri nas so šole najdlje zaprte in to bo povzročilo škodo za šolajoče.

Očitajo ji tudi odrekanje izobraževanja otrokom s posebnimi potrebami, ogrožanje prihodnosti mladih in prelaganje odgovornosti na šole. Očitajo ji izključevalni odnos do športa, katastrofalen dialog s šolniki, starši in učenci, pa tudi zamrznitev vpisa na fakultete in zagovarjanje interesov zasebnih fakultet. Za konec pa še slab zgled ter kršenje protivirusnih ukrepov lastne vlade.