PRENOS V ŽIVO: 'Naj se predsednik vlade dela norca iz opozicije in kolesarjev, ne pa iz naših otrok'

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je v četrtek sporočil, da bo v srednjih šolah in zadnji triadi osnovnih šol za zdaj omogočeno samotestiranje, medtem ko bi ob prehodu Slovenije v rdečo fazo na epidemiološkem zemljevidu tudi za dijake začel veljati PCT-pogoj. Glede preverjanja izpolnjevanja pogojev bodo po njegovih besedah maksimalno izkoristili sodobne sisteme. Sam je naklonjen čitalcem QR-kod na vhodih fakultet. Prav tako je sporočil, da obstaja možnost, da bo za osebe do 18. leta starosti zagotovljeno brezplačno testiranje.

V opoziciji so zaradi "kaotičnega stanja pred začetkom novega šolskega leta" vložili zahtevo za sklic nujne seje Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, in pripravili izjavo za javnost, ki jo prenašamo v živo.

A kdo bo PCT-pogoj preverjal? In kdo bo teste za dijake in kdo za zaposlene plačal? Država namreč od 23. avgusta ne bo več krila presejalnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi na okužbo z novim koronavirusom. Tistim, ki se bodo morali testirali za potrebe opravljanja svojega dela, bo glede na zakon o varnosti in zdravju pri delu stroške testa kril delodajalec. Zakon o varnosti in zdravju pri delu sicer določa, da zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj.

Predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Frančiška Al-Mansour je povedala, da se ji ne zdi smiselno, da se javnim zavodom nalaga to breme, saj so financirani iz državnega proračuna. Pojasnila je, da so srednje šole financirane z ministrstva na posameznega dijaka, ne pa za kritje testiranja. "Torej nimamo nobenih lastnih sredstev, da bi lahko to krili," je dodala. Tako pričakujejo finančne težave, saj za ta namen nimajo denarja.

"Mi moramo vse odhodke upravičiti. In tega enostavno ne moremo. Mi bomo to preložili na ministrstvo, da nam bo sredstva povrnilo. A to pomeni, da šole tega enostavno ne bomo zmogle plačevati sproti, kajti če ni denarja, ne moreš plačati," je pojasnila. Ob tem je izpostavila problematiko pri uvedbi pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani) v srednjih šolah. Plačljivo naj bi bilo namreč testiranje za dijake, starejše od 18 let. Sošolca v srednji šoli tako lahko sedita skupaj, s tem da je eden od njiju test plačal, drugi pa ne. Opozorila je tudi, da bi nekateri dijaki ob 48-urnem testiranju lahko nehali hoditi v šolo.

Predsednik združenja ravnateljev in ravnateljic Gregor Pečan pa je izpostavil, da zaenkrat še nima uradnih informacij o tem, kdo bo kril testiranje na osnovnih šolah. Po njegovem mnenju vladajoči na nek način "preizkušajo teren". Dodaja pa, da bodo morale posamezne ustanove v primeru, da bodo morale kriti stroške testiranja same, dobiti "povečana sredstva za materialne stroške".

Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj je povedala, da si ne predstavlja, kako bodo v vrtcih krili tak strošek, saj ni bil načrtovan. "Zagotovo pa ne podpiramo, da bi ta strošek obesili na ceno programa, kar pomeni, da bi obremenil starše. Upamo, da bo tudi glede tega opravljen kakršenkoli premislek," je povedala in dodala, da si v primeru, da bodo morali testiranje plačevati vrtci, želijo pomoči države. Tudi Bogatajeva je povedala, da o tem uradno še niso bili obveščeni, komunikacija pa da je potekala preko medijev, kar jih "izjemno žalosti", saj so "vrtci vedno zadnji v tej zgodbi". Temu je še dodala, da so vrtci ena od ustanov, ki je odprta tudi med prazniki in počitnicami.

V študentski in dijaški organizaciji razumejo izpolnjevanje PCT-pogoja v novem šolskem oz. študijskem letu kot pogoja za udeležbo v izobraževalnem procesu, ne pa tudi plačljivega testiranja. V zvezi srednjih šol podpirajo samotestiranje dijakov in se sprašujejo, zakaj to ne bi veljalo še za učitelje. Vsi pa opozarjajo na pomanjkanje informacij.

Vindišar je dejal tudi, da ga veseli, da so s predstavniki študentov dosegli dogovor o izpolnjevanju pogoja PCT. Vendar pa v Študentski organizaciji Slovenije izpostavljajo, da so nad tem "presenečeni in ogorčeni", saj da bi morali testi tudi za študente ostati brezplačni.

Ministrica za za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je sicer že od sobote v samoizolaciji, v ponedeljek pa je prejela pozitivni izvid na covid-19. Sporočila je, da kljub temu vse aktivnosti za varen začetek šole nemoteno tečejo dalje.