LMŠ zaradi spornih obrazcev glede zdravljenja oskrbovancev zahteva odstop Kralja in Gantarja

Danes pa je že razkrila, da so nekateri zdravniki, ki ne želijo biti imenovani, odklonili sodelovanje v takšnih ocenjevanjih utemeljitve zdravljenja. A kot pravi, zdravnikov sedaj ne morejo izpostaviti, ker so že takrat, ko so odklonili tako delo, "bili v nemilosti". "So bili zdravniki, ki so se še spraševali, čemu to in čemu na tak način, ampak stvari so šle po svoji poti," je opisala Čebašek-Travnikova.

Informacije so zato pridobili od svojih članov, nato pa so se po sledi tega lotili pridobivanja tako dokumentacije kot zapisnikov nekaterih sestankov. Ko bodo imeli sestavljeno "približno sliko" , jo bodo tudi predstavili javnosti, je napovedala predsednica zbornice.

Z obrazci, o katerih je poročala Televizija Slovenija in ki naj bi opredeljevali zdravstveno oskrbo oskrbovancev v domovih za starejše v času epidemije covida-19, je Čebašek-Travnikova seznanjena samo iz medijev. Objavljenih obrazcev po njenih besedah ni pripravilo ministrstvo za zdravje, ampak je to samo izdalo navodila, s katerimi pa v zbornici niso bili seznanjeni.

Cigler Kralj je še pozval k preprečevanju širjenja strahu in ohranitvi dostojanstvenega spomina na vse, ki so se poslovili.

Verjame tudi, da so zdravniki in osebje v domovih za starejše dali vse od sebe, da so rešili in ohranili številna življenja. Njihov trud je preprečil črn italijanski scenarij, je prepričan minister.

Ob tem je poudaril, da so na ministrstvu za delo, ki je pristojno za domove za starejše, vedno sodelovali z ministrstvo za zdravje in kar najbolje izpolnjevali navodila glede preprečevanja širjenja virusa.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je po objavi obrazcev, ki naj bi opredeljevali zdravstveno oskrbo oskrbovancev v domovih za starejše v času epidemije covida-19, zatrdil, da ne on ne ministrstvo nista dajala navodil glede zdravljenja. O tem je odločala zdravstvena stroka, ki ji zaupa, je dodal.

Poslanec ocenjuje, da ministra ne bosta odstopila in bo zadeva prišla na politični parket. Na vprašanje, ali razmišljajo o interpelaciji, je odgovoril, da je to stvar dogovora. Posamezniki pa se morajo po njegovem mnenju začeti zavedati, da je včasih tudi to, da si pogledal stran, zelo narobe in nosiš odgovornost, vsaj objektivno.

Po njegovem mnenju sta tako minister za zdravje Gantar kot minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cigler Kralj odgovorna za to, da so taki obrazci nastajali, "saj sta bila oba vpletena v t. i. pravice do tega, ali bodo lahko starejši deležni zdravstvene oskrbe".

Obrazci so po navedbah poslanca LMŠ Janija Möderndorferj a nedopustni z več vidikov. Na prvem mestu je izpostavil občutljivost osebnih podatkov. "Ko nekdo brez tvoje vednosti celo obdeluje podatke, pripravlja spisek ter vnaprej, še preden je komisija kar koli odločila, pove, da si za odpis, ne gre več za napako, pomoto ali slabo organiziranost, ampak za poseg v osebnostne pravice," je v današnji izjavi pred DZ opozoril Möderndorfer. Prepričan je, da bi za to moral nekdo brezkompromisno odgovarjati.

Sistemski nadzor je uzakonjen v zakonu o zdravstveni dejavnosti. Odredi ga minister, pristojen za zdravje, če obstajajo razlogi za sum, da so nastale nepravilnosti glede organizacije ali strokovnosti delovnega procesa ali nepravilnosti glede kakovosti in varnosti dela zdravstvenih delavcev, sodelavcev ali storitev pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, je razvidno iz zakonskega določila. Postopek in način izvajanja sistemskega nadzora določi v sodelovanju s pristojnimi zbornicami oziroma strokovnimi združenji.

O "seznamu odpisanih" v domovih za starejše je sredi maja poročal tednik Mladina . Kot je danes dejala predsednica zdravniške zbornice, jo je po objavi državna sekretarka na ministrstvu pozvala, naj zbornica zaščiti zdravnike, ki so bili imenovani v prispevku. "Tisti vikend sem državni sekretarki povedala, da dokler nimam dokumentacije, ne morem ničesar povedati, in da je zadeva tako široka, da bi bilo najbolje, da se naredi sistemski nadzor," je povedala Čebašek-Travnikova.

"Če je bil obrazec izpolnjevan neposredno ob bolniku, ko se je odločalo, in če so kontaktirali bližnje, je to nekako razumljivo," je pojasnila. Gotovo pa je etično sporno, če so bili obrazci izpolnjeni "za zalogo", prav tako je sporno "uvrščanje teh ljudi na neke sezname".

Njena glavna kritika objavljenih obrazcev je, da ne vključujejo izražene volje bolnika ali svojcev. Ob tem je poudarila, da je v dokumentu ministrstva sicer nakazano, da je to treba vključiti, a v medijih objavljena obrazca tega nista vsebovala. " Če bi bili v zbornici o tem sproti obveščeni, bi to pri nas šlo v presojo odbora za pravno-etična vprašanja," je še dodala.

Tudi v SD so po besedah poslankeBojane Muršičzaradi omenjenih obrazcev izjemno zaskrbljeni. "Glede na to, da je v domovih za starejše umrlo izjemno veliko starostnikov, to terja odgovore. Če se bo pokazalo, da so bile kršene ustavne pravice in tudi etični kodeks zdravnikov, je treba iskati odgovornost," je prepričana Muršičeva. Boji se, da se bodo tudi svojci starostnikov obrnili na politiko in še na koga drugega, saj so taka ravnanja nedopustna.

Ko bodo prejeli vsaj nekaj odgovorov, za kar bo možnost tudi na skupni seji dveh parlamentarnih odborov na to temo, bodo po njenih napovedih iskali tudi odgovornost. Ali bo to odgovornost ministra, obeh resornih ministrov ali celotne vlade, pa je prezgodaj govoriti, je še dodala.

Poslanec Levice Primož Siter je v izjavi spomnil, da so v poslanski skupini Levica na to problematiko že opozorili in zahtevali sejo pristojnih parlamentarnih odborov, kjer bodo glede omenjenih obrazcev terjali odgovore. Po njegovih navedbah je problem velik, saj da gre za nehumano akcijo vlade."V domovih za starejše se je pojavljala praksa vpisnih listov, ki so vnaprej odrekali zdravljenje posameznikom brez njihovega vedenja in brez diagnoze za covid-19," je prepričan.

Siter je opozoril, da so bile bolnišnične kapacitete takrat zapolnjene do približno ene tretjine, na drugi strani pa so bili polni domovi za starejše. Po podatkih Levice je šlo pri teh obrazcih za direktivo vlade, ki je šla preko konzilija do domov za starejše. Po Siterjevih ocenah gre v konkretnem primeru za odgovornost ministra za zdravje.

Tudi predsednica SAB Alenka Bratušek je informacije o obrazcih pospremila z oceno, da je to žalostno in nedopustno. "Pod to vlado je nemogoče očitno mogoče,"je dodala. Spomnila je, da so v vladi ob poizvedovanju, ali informacije o omenjenih seznamih držijo, to ostro zavrnili. Po njenih besedah so bili upokojenci tarča prve vlade Janeza Janše in so očitno v tej krizi spet. "V Sloveniji je nedopustno vnaprej nekoga obsoditi, da ne dobi zdravstvene pomoči. Za to mora nekdo odgovarjati," je prepričana Bratuškova.