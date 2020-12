Opozicija zahteva sproščanje ukrepov v izobraževanju

Politika vlade Janeza Janše je na področju šolanja in izobraževanja v času epidemije neučinkovita, zgrešena in nekonsistentna, pravijo v opozicijskih strankah, kjer sklicujejo nujno sejo Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo od vlade zahtevali, naj pri postopnem sproščanju javnega življenja med prvimi sprosti omejevalne ukrepe na področju vzgoje in izobraževanja, dovoli odprtje šol in zavodov in zagotovi nemoteno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.

Kot je povedal poslanec Levice Željko Cigler, želijo s sklicem nujne seje utemeljeno, s pomočjo stroke, staršev in nenazadnje otrok, doseči, da vlada odpre izobraževalne ustanove. Ob vsem, kar se zdaj dogaja v državi je zaprte izobraževalnih ustanov izjemna škoda, ki se povzroča otrokom. Vladi zato predlagajo, da začne ustanavljati pogoje, za takojšnje odprtje šol, najprej za otroke s posebnimi potrebami in otroke prve triade. Analize doma in v tujini so pokazale, da niso problematični, tihi prenašalci otroci, ampak da se te zadeve širijo iz področij proizvodnje, kjer so stiki med ljudmi pogosti, intenzivni in ni zadosti ukrepov. Zato utemeljeno zahtevajo, da vlada zagotovi pogoje za odprtje izobraževalnih ustanov.

Lidija Divjak Mirnik (LMŠ) meni, da so izkušnje, ki smo jih pridobili iz prvega in drugega vala tiste, ki jih ne smemo ponoviti. Šole ne smejo biti zaprte, ker delamo nepopravljivo škodo šolarjem. Kot pravi, morajo ponovno predebatirati modele šolanja in se skupaj odločiti za najboljšega, skupaj s strokovnjaki in epidemiologi. Po njenem mnenju je model C takšen, ki bi ga lahko uvedli, sicer pa je mnenja, da bi lahko naredili tudi kakšen nov model. O tem se je treba pogovoriti in najti rešitev, da bo dobra za naše otroke, je poudarila.

Poslanec SD Marko Koprivc pa meni, da bi moralo biti šolstvo ena izmed ključnih prioritet tudi v času te krize. Kot je pojasnil, so se trgovine odprle zaradi lobiranja trgovcev pri premierju, isto se je zgodilo z verskimi obredi pravi in se sprašuje, kdo bi moral priti k Janezu Janši, da bi se začelo vsaj razmišljati o odpiranju šol. »Očitno je zadnja skrb te vlade šolstvo in naša mladina.« Ni problematično le to, da so šole zaprte, ampak to, da ni nobenih jasnih navodil in informacij, kakšni so plani v zvezi s tem, še pravi. Vodilo bi moralo biti, da se šole zapirajo zadnje in odpirajo prve, a pri nas je ravno nasprotno, še poudarja.