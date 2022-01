Opozorilo iz ZD: Za rezultat testa PCR ne kličite nujne medicinske pomoči

V ZD Kamnik so pozvali, naj ljudje za izvide testov PCR ne kličejo na številko za nujno medicinsko pomoč. Kot nam je pojasnil direktor Sašo Rebolj, jim je telefon v nedeljo ves čas zvonil, večinoma pa so klicali tisti, ki že od četrtka čakajo na rezultat brisa. Najdlje se čaka na izvide testov, ki so bili poslani v Nemčijo, je pojasnil. "Ampak urgenca s tem nima nič, so pa ti klici zelo moteči za njeno normalno delovanje," opozarja Rebolj.

"Pri izvidih PCR brisov prihaja do precejšnjih zamud na strani zunanjih laboratorijev. Brisov niti ne izvaja niti ne procesira nujna medicinska pomoč ZD Kamnik, zato prosimo občane, naj v zvezi s tem ne kličejo na številke nujne medicinske pomoči, saj s tem zasedajo telefonsko linijo nujnim primerom!" so v nedeljo prek Facebooka sporočili iz Zdravstvenega doma Kamnik. Kot nam je povedal direktor Sašo Rebolj, so takšni klici za delo urgence zelo moteči. Po informacijah STA so se s podobnimi težavami minuli konec tedna soočali tudi nekateri drugi zdravstveni domovi. icon-expand Na kamniški urgenci je telefon v nedeljo nenehno zvonil, je povedal direktor ZD Kamnik Sašo Rebolj. FOTO: POP TV Zamude predvsem pri rezultatih testov PCR, ki jih na analizo pošiljajo v tujino Pri sporočanju rezultatov vzorcev testov PCR, ki jih Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) od prejšnje srede pošilja v tujino, prihaja do zamud. Kot je na novinarski konferenci pojasnil državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar, rezultate testov PCR še vedno zagotavljajo v roku 48 ur. Razpon 48 ur se nanaša na čas dela laboratorijev, je pojasnil Vindišar. Od odvzetega brisa do dostave brisa v laboratorij pa lahko mine nekaj ur, je dodal. PREBERI ŠE Tisti, ki po sedmih dneh zaključujejo izolacijo, naj se testirajo ob zaključnih terminih Iz NLZOH so sporočili, da v laboratorijih pripravljajo izračune pretočnih časov, na podlagi teh izračunov pa bodo lahko nato poročali o stanju. Po besedah Vindišarja bo poročilo na voljo v sredo. Namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Nuška Čakš Jager pa je pojasnila, da zaradi kasnejšega sporočanja rezultatov testov PCR prihaja do nekaterih zadreg pri odrejanju karanten. Omenjene zamude so po njenih besedah zaradi velikega števila ljudi, ki so vsakodnevno naročeni na odvzem brisa za testiranje PCR, sicer pričakovane.