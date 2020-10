Policija in AVP pozivata: Spoštujmo ukrepe in predpise, za naše skupno dobro

Na slovenskih cestah smo v tem času zabeležili 966 prometnih nesreč, v katerih so umrli štirje udeleženci v prometu, 34 je bilo hudo in 252 lažje telesno poškodovanih. Nastanek prometnih nesreč je v kar 93 odstotkih moč pripisati človeškemu ravnanju, zato tako AVP kot policija vse udeležence v prometu znova pozivata k odgovorni, preudarni, strpni in udeležbi v prometu.

Ob tem, ko so v veljavo stopili novi ukrepi za zajezitev širjenja epidemije novega koronavirusa, sta Agencija za varnost prometa (AVP) in Policija na slovensko javnost naslovili nov skupni poziv k doslednemu spoštovanju Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 .

"Izkažimo spoštovanje in solidarnost do izjemnih naporov zdravstvenih delavcev z največjo mero odgovornosti v prometu. Ne izpostavljajmo sebe in drugih tveganjem za nevarnost, ravnajmo samozaščitno. Celoten zdravstveni sistem je v stanju izrednih obremenitev, zato ravnajmo odgovorno in s pravilnim ravnanjem v prometu prispevajmo k umirjanju razmer. V nasprotnem primeru, s posledicami prometnih nesreč, namreč dodatno obremenjujemo bolnišnične kapacitete, delo Policije, gasilcev in drugih služb," so pozvali.

Opozorili so, da so pred nami tedni, ki bodo za celotno družbo predstavljali resen preizkus. "Dan se je tudi zaradi prehoda na zimski čas skrajšal, vremenske razmere in s tem razmere na cesti so slabše. Vse to so pogoji, v katerih moramo biti še posebej previdni. Na pot se odpravimo le, če je to res nujno, ob striktnem upoštevanju določb veljavnih odlokov in spoštovanju cestnoprometnih predpisov. S tem, ko poskrbimo za lastno varnost na cesti, skrbimo za varnost vseh," so še dodali.