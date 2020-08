Opravili 1203 teste in potrdili 43 novih okužb

Sledilnik kaže tudi, da je bilo deset novih okužb potrjenih v Ljubljani, tri v Grosupljem, po dve v Mariboru, Velenju, Poljčanah, Sodražici, Krškem, po ena pa v Celju, Tržiču, Novem mestu, Šentjurju, Kopru, Brezovici, Igu, Šenčurju, Šmarjeških Toplicah, Rečici ob Savinji, Izoli, Šmartnem pri Litiji, Velikih Laščah, Lenartu, Pivki, Semiču, Šentrupertu, Vidmu,Vitanju in pri enem tujem državljanu.

In še podatki po starosti: ena okužba je bila potrjena v starostni skupini od 5 do 14 let, 20 jih je bilo v starosti od 15 do 34, sedem okužb med 35 in 44, pet okužb med 45 in 54, šest okužb med 55-64 in štiri okužbe nad 65 let.