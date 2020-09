Opravili 1581 testov in potrdili 42 okužb

Sedmega septembra so pristojni v Sloveniji opravili 1581 testov, od tega je bilo pozitivnih 42. Delež pozitivnih testov je tako 2,66-odstotni. V bolnišnici je zaradi covida-19 na današnji dan 28 ljudi, tri so iz bolnišnice odpustili, pet pa jih sprejeli. Na intenzivni enoti so štiri osebe, trije potrebujejo respirator. Umrl ni nihče. Skupno smo do zdaj pri nas opravili 169.072 testiranj.

10 primerov so potrdili v občini Ljubljana, pet v občinah Maribor in Novo mesto ter dve v Sevnici. Po eno okužbo pa so potrdili pri tujem državljanu in v občinah Velike Lašče, Kranj, Slovenska Bistrica, Domžale, Grosuplje, Škofljica, Ilirska Bistrica, Videm, Prevalje, Ptuj, Radovljica, Škofja Loka, Tišina, Trebnje, Vojnik, Kungota, Lenart, Metlika in Šentjernej.

Enajst okužb so potrdili v starostnih skupinah 25-34 in 45-54 let, sedem pa v starostni skupini 35-44 let. Pet okužb so potrdili pri mladih, starih med 15 in 24 let, štiri pa v starostni skupini 55-64 let. Še dve okužbi so potrdili v starostni skupini 65-74 let, po eno pa pri najmlajših, starih med pet in 14 let, ter pri tistih, ki so starejši od 85.