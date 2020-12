Čakajoč poročilo, ki lahko zatrese politično prizorišče

Zakaj še ni znano poročilo računskega sodišča? Javnost, poslanci državnega zbora in pristojni organi čakajo odgovore in razjasnitve, kaj se je dogajalo v ozadju nabave zaščitne in medicinske opreme v času koronakrize. Objava čaka (ne)soglasje Jorga Kristijana Petroviča, enega od namestnikov na računskem sodišču. Ta pravi, da se bo do poročila opredelil v razumnem času.

Gre za okoli 200 strani ozadja več kot deset milijonske nabave zaščitne in medicinske opreme. Do izjasnitve Jorga Kristijana Petroviča pa osnutek poročila ostaja zaupen. Je pa kljub temu prvi državni revizor Tomaž Vesel razkril številne pritiske nanj, z njim se je želel sestati tudi premier Janez Janša, najbolj težavno pa je bilo po besedah Vesela gospodarsko ministrstvo Zdravka Počivalška, ki je od prejšnjega tedna tudi med 21 osebami, ki so se znašle pod drobnogledom protikorupocijske komisije zaradi suma kršitve integritete uradne osebe.

Na računskem sodišču sodelujejo s Policijo, podatke si izmenjujejo s protikorupcijsko komisijo, ki je ravno minuli teden uvedla 21 preiskav suma kršitve integritete uradne osebe, pod drobnogledom pa je tudi minister Počivalšek. 66 strani novembrskega poročila KPK je razkrilo, in to prvič črno na belem, ozadje poteze gospodarskega ministra, ki je predlagal ustanovitev medresorske skupine z Mitjo Terčetom na čelu. Ugotovitev pa je sledeča. Ker so blagovne rezerve samostojen zavod, je minister prekoračil svoje pristojnosti, blagovne rezerve niso imele besede, da je Terčeta tam celo zaposlil, čeprav je slednji ponavljal, da dela pro bono. Kljub jasno opredeljenim nalogam se je medresorska skupina ukvarjala z drugimi rečmi, zunaj svoje pristojnosti odrejala drugim organom naloge in postavljala roke. Torej, daleč od tega, da je bila njena vloga zgolj podporna, kot je večkrat predvsem glede Terčeta svojo verzijo resnice razlagal minister. Ravno v času Terčetovega delovanja so na gospodarskem ministrstvu zavzeto ponavljali, da, tako takratni državni sekretar Aleš Cantarutti, kar se tiče neposrednega plačevanja v tujino po sklepu vlade dobave lahko plačujejo le slovenskim podjetjem. Potem pa je minister Počivalšek obrnil ploščo, češ da so problematični avansi. "Ne gre za zakonsko osnovo. Ne želimo in ne moremo plačevati kitajskim ali drugim dobaviteljem 100-odstotnih avansov. Plačujemo zgolj ob prevzemu. Vsi tisti dobavitelji, ki so pripravljeni pripeljati blago v Slovenijo, ga dobijo plačanega po dobavi," je 8. aprila dejal Počivalšek.

icon-expand Zdravko Počivalšek zanika vsakršno odgovornost.

Pa smo ugotovili, da tudi to ne drži. Izjema je bila dobava ventilatorjev. In ko smo slišali razlago, da pri ventilatorjih pač drugače ne gre in da se le pri tem plačuje avanse, spet smo našli pogodbo, ki dokazuje nasprotno. Dobnik Trade je podjetje, ki je dobilo 100-odstotni avans, kljub temu da je dobavljalo maske, ne ventilatorjev, za garancijo pa je priložilo zgolj izjavo z notarsko overjenim podpisom, sicer pa je podjetje pristalo na spisku med desetimi dobavitelji, s katerimi so se pogodbe sklenile, še preden so svoja soglasja dali na pristojnem ministrstvu. Pri Geneplanetu je posredoval celo uslužbenec Počivalškovega ministrstva, tako KPK, in naprej, pogodbi sta bili sklenjeni nemudoma, ko je za njuno sklenitev posredoval tudi član projektne skupine.

icon-expand Kaj je bilo v ozadju nabave zaščitne opreme v času prvega vala? FOTO: Miro Majcen