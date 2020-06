Opuščamo ukrepe, ker nas v vročini maske motijo. Tudi tam, kjer so obvezne

Kljub priporočilom ter opozorilom zdravnikov in strokovnjakov vse več ljudi ne spoštuje ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa. Na avtobusih, zlasti v jutranjih in popoldanskih urah, vzdrževanje razdalje marsikje ni več mogoče, označb na sedežih ni več. Kupci v trgovinah vedno redkeje nosijo zaščitne maske, tudi nekateri potniki v avtobusih jih ne nosijo več, čeprav so te tam obvezne. A to je zelo neodgovorno.