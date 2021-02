Orban se je cepil s kitajskim cepivom, Češka zaprosila za ruski Sputnik V

"Cepljen sem," je zapisal Viktor Orban in objavil tudi fotografije in videoposnetek, kako mu zdravnica vbrizgava cepivo. Objavil je tudi fotografijo s škatlico, v kateri je steklenička s cepivom.

V sosednji državi sicer poteka kampanja cepljenja s cepivi, ki že imajo dovoljenje za izredno uporabo v EU – to so cepiva Pfizerja in BioNTecha, Moderne in AstraZenece.

Orban, ki je kritičen do EU, ker ni dovolj hitro zagotovila dovolj cepiva, je pozval državljane, naj se znebijo pomislekov glede kitajskega cepiva, o njegovih pozitivnih učinkih pa poročajo tudi provladni mediji."Brez kitajskega in ruskega cepiva bi bili v velikih težavah, " je v petek dejal Orban.

Napovedal je, da bo 2,6 milijona Madžarov, ki so se doslej prijavili za cepljenje proti covidu-19, do začetka aprila cepljenih z vsaj enim odmerkom cepiva.

Doslej je bilo na Madžarskem z vsaj enim odmerkom cepiva cepljenega pol milijona ljudi, med njimi največ s cepivom Pfizerja.

Češka zaprosila za rusko cepivo

Češka je po besedah njenega predsednikaMiloša Zemana zaprosila za dobavo ruskega cepiva Sputnik V. Zeman je za televizijoCNNPrima News v soboto dejal, da se je s prošnjo glede cepiva obrnil neposredno na ruskega predsednika Vladimirja Putina. Pričakuje, da bo njegova prošnja v kratkem odobrena.

"Informacije z ruskega veleposlaništva dajo slutiti, da bi (cepivo) lahko prispelo v naslednjih nekaj dneh," je dejal Zeman. Ob tem je priznal, da rusko cepivo še čaka na dovoljenje za uporabo na Češkem.

Češka, ki je zaradi velikega naraščanja števila okužb z novim koronavirusom močno prizadeta, je zaprosila za dobavo ruskega cepiva v odgovor na počasno dobavo cepiv v okviru naročil Evropske unije, je pojasnil Zeman. Ob tem je dejal, da njegova država razmišlja tudi o nakupu kitajskega cepiva podjetja Sinopharm.

Cepljenje v državi s slabimi 11 milijoni prebivalcev poteka počasneje kot pričakovano, saj so od decembra razdelili le 650.000 odmerkov cepiva. Gre za cepiva treh v EU odobrenih proizvajalcev, Pfizerja in BioNTecha, Moderne in AstraZenece.

Z uporabo cepiva Sputnik V bi bila Češka po Madžarki druga članica EU, ki bi začela cepljenje z ruskim cepivom. To sicer nima dovoljenja Evropske agencije za zdravila (Ema) za uporabo v EU, tako kot tudi ne kitajsko cepivo podjetja Sinopharm.

Glede pandemije novega koronavirusa je Zeman prepričan, da bi jo lahko na Češkem najkasneje v septembru premagali. Vsi, ki se bodo želeli cepiti, bodo do takrat cepljeni, je zagotovil.

Češka ima najvišjo stopnjo okužb z novim koronavirusom v EU. Pristojne oblasti so v soboto sporočile, da so v zadnjih 24 urah potrdili 7798 novih primerov okužbe. Za covidom-19 je umrlo že več kot 20.000 ljudi. Od ponedeljka bodo zato še dodatno omejili gibanje v državi, saj ljudje ne bodo smeli zapustiti svojih okrožij.

V Združenem kraljestvu s prvim odmerkom cepili več kot 20 milijonov ljudi

Britanski minister za zdravje se je vsem, ki so se na Otoku prijavili za cepljenje, zahvalil, saj "z vse večjo gotovostjo vemo, da vas cepivo ščiti, varuje našo družbo in pomeni izhod" iz pandemije. "Pot je še dolga, vendar delamo velike korake," je dodal.

V okviru kampanje cepljenja, ki se je začela v začetku decembra, si vlada v Londonu prizadeva, da bi vsi starejši od 50 let prejeli prvi odmerek cepiva do 15. aprila, nato pa vsi odrasli do konca julija.

Prvi odmerek cepiva proti novemu koronavirusu je doslej v Veliki Britaniji prejelo približno 30 odstotkov prebivalcev, višji odstotek cepljenih imata le Izrael in Združeni arabski emirati.

V Združenem kraljestvu, ki je kampanjo cepljenja v začetku lanskega decembra začela kot prva država na svetu, se dnevno število novih okužb, hospitalizacij in smrti zaradi covida-19 zmanjšuje od konca januarja. V četrtek so v državi najvišjo raven ogroženosti zaradi novega koronavirusa znižali za eno stopnjo, saj je padec števila primerov okužbe zmanjšal tveganje za preobremenitev nacionalnega zdravstvenega sistema.

Kljub uspešni kampanji cepljenja ostaja Združeno kraljestvo ena najbolj prizadetih držav v Evropi zaradi pandemije. Od začetka pandemije so v državi našteli več kot štiri milijone okužb, umrlo pa je približno 123.000 covidnih bolnikov.