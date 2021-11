Orehovec: Samotestiranje v šolah je alternativa temu, da gremo na izobraževanje na daljavo

Obvezno samotestiranje učencev v šolah trikrat tedensko, ki se bo začelo izvajati v ponedeljek, je po besedah državnega sekretarja na šolskem ministrstvu Damirja Orehovca alternativa temu, da gremo na izobraževanje na daljavo. Napovedal je, da bodo ravnateljem osnovnih in srednjih šol podrobnosti v zvezi s tem pojasnili na sestanku v sredo.

Potem ko je vlada v petek napovedala, da se bo v osnovnih in srednjih šolah 15. novembra začelo obvezno samotestiranje učencev in dijakov na novi koronavirus trikrat tedensko v šolah, medtem ko je doslej samotestiranje šolarjev in dijakov bilo priporočljivo, potekalo pa je v domačem okolju, se vrstijo vprašanja staršev in šol v zvezi s tem. Čimprejšnjo odpravo dilem pričakujejo tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec je na vladni novinarski konferenci poudaril, da samo, če bomo dosledno spoštovali priporočila stroke in vladne ukrepe, bodo vrtci, šole in fakultete lahko ostali odprti.

icon-expand Samotestiranje otrok v šolah FOTO: Shutterstock

"V šolski in vrtčevski prostor vstopajo najranljivejše skupine in kot resorno ministrstvo moramo poskrbeti, da vsem vključenim, tako otrokom in mladim kot tudi zaposlenim, zagotovimo varen prostor, kjer se lahko izobražujejo in delajo," je dodal. Eden od ukrepov je napovedano obvezno samotestiranje učencev v šolah, ki ga po napovedih Orehovca ne bo treba izvajati tistim, ki izpolnjujejo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Učencem in dijakom bo od 15. novembra pripadalo mesečno 15 testov za hitro antigensko testiranje, ki jih pridobijo v lekarnah. S temi testi bodo nato opravljali testiranja v šolah, bodo pa po besedah Orehovca tudi šole imele kakšen rezervni test za primer, če ga kdo pozabi.

V zvezi s tem je državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar starše pozval, da že v tem tednu storijo vse, da otroke spodbudijo k samotestiranju že doma. "Moj poziv gre v proaktivnost, najprej staršev, potem učiteljev," je poudaril. Ob tem je samotestiranje ocenil kot izrazito učinkovit ukrep, nošnjo zaščitnih mask pa kot enega najbolj učinkovitih nefarmakoloških ukrepov. Test bo veljal tudi za športne aktivnosti in glasbene šole Kot je povedal Orehovec, si sam predstavlja, da bodo samotestiranja potekala v šolah, in sicer zjutraj pred poukom oz. na začetku pouka, da pa je to stvar organizacije vsake posamezne šole. O protokolih bodo več povedali na sredinem sestanku z ravnatelji. Glede veljavnosti v šolah opravljenih testov pa je dejal, da bo ta veljal tudi za športne aktivnosti in verjetno tudi za glasbene šole.

icon-expand Damir Orehovec FOTO: Posnetek zaslona