Okuženih 10 nun iz Slavonije, organizatorji turnirja v Zadru storili vrsto napak

Iz sosednje Hrvaške poročajo o desetih okuženih nunah iz Slavonije, potem ko sta se dve vrnili iz tujine. O novih primerih poročajo tudi iz Istre, povezani so z vnosom iz Srbije in Bosne in Hercegovine. V Zagrebu so medtem potrdili 12 novih okužb. Naše južne sosede zdaj skrbi, da bi slabša epidemiološka slika lahko odvrnila tuje turiste. Hrvaški premier Andrej Plenković ob tem poudarja, da Hrvaška ostaja varna država. Hrvaški mediji pa so se medtem razpisali o slabi organizaciji teniškega turnirja v Zadru.

Na Hrvaškem so doslej potrdili 2336 okužb s koronavirusom, od tega 19 v ponedeljek. V Zadru so bili na testu pozitivni trije udeleženci teniškega turnirja Adria Tour in petletnik, ki se je okužil na družinskem druženju s tenisači. Iz zadrske civilne zaščite so sporočili, da so sinoči testirali 82 vzorcev, pozitiven je bil le omenjeni petletnik. V samoizolaciji je 81 ljudi, poroča Dnevnik.hr. Danes popoldne bo tudi znano, ali je med okuženimi srbski teniški igralec Novak Đoković. V Slavoniji so v mestu Đakovo zabeležili 10 novih okužb. Okužene so nune. Kot je potrdila glavna nuna Valerija Široki, so v nedeljo popoldne tri sestre dobile visoko temperaturo, včeraj je šlo vseh 12 sester na testiranje, pozitivnih je 10. Nemudoma so zaprli tamkajšnji vrtec, ki ga vodijo nune. Dve nuni sta se pred časom nahajali v tujini, v samostanu sicer biva 180 nun. Tri nove okužbe so potrdili tudi v Istri.Glas Istre poroča, da je eden od okuženih turist, in sicer državljan Srbije, ki se je okužil v Beogradu. V skladu s protokolom se nahaja v privatni namestitvi, hrvaške oblasti pa se dogovarjajo o njegovem povratku v domovino. Druga dva posameznika pa sta se okužila v Bosni in Hercegovini. Iz hrvaške prestolnice pa poročajo o 12 novih okužbah, poroča Index.hr. Več informacij ni znanih. Hrvaški premier Andrej Plenkovićje danes komentiral trenutno situacijo na Hrvaškem. Kot je dejal, ostajajo med državami EU, ki imajo najmanj zabeleženih novih primerov. Hrvaška ostaja varna država, je še poudaril Plenković.

icon-expand Hrvate je strah, da bi poslabšanje epidemiološke slike v državi turiste odvrnilo od obiska. FOTO: AP

Ker je število novih primerov na Hrvaškem v zadnjih dneh nekoliko višje, je v hrvaškim medijih čutiti strah, da bo slabša epidemiološka slika odvrnila turiste. Danes zjutraj so se razpisali o izjavah slovenskega ministra Tomaža Gantarja, ki je v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da Hrvaška postaja epidemiološko nevarna država. Po poročanju Dnevnik.hr trenutno pri naših južnih sosedih biva okoli 157.000 turistov, samo v Istri 64.000. Večina je Nemcev, Avstrijcev, Slovencev in Čehov. Državljani omenjenih držav in še šest dodatnih lahko prosto vstopajo na Hrvaško. Vsi ostali morajo svoj prihod v državo utemeljiti. Turisti za zagotavljanje večje varnosti letos v večji meri izbirajo zasebne nastanitve, a med sprehodi po mestu varnost ni prva prioriteta turistov, pišejo hrvaški mediji. Ne domačini ne tujci ne nosijo zaščitnih mask, rokavic in se ne držijo pravil družbenega distanciranja. Hrvaške oblasti pozivajo turiste, naj ne potujejo, če so bolni. Če zbolijo na Hrvaškem, je tuji turist nameščen v organizirano karanteno ali bolnišnico. Njemu in njegovim tesnim stikom je dovoljeno zapustiti Hrvaško pred koncem samoizolacije, vendar le ob posvetovanju z zdravstvenimi organi njihove države. Da bi preprečili prenos okužb, je Istra že pozvala k strožji kontroli na mejnih prehodih. V enem od hotelov v Istri so med drugim že pripravljeni na morebitni 'črni scenarij', kjer je osebje opravilo usposabljanje za krizne primere, 10 odstotkov svoje celotne nastanitvene zmogljivosti pa bo namenjene osamitvi bolnih gostov. Organizatorji turnirja v Zadru kršili vrsto pravil Hrvaški mediji so se po preplahu v Zadru razpisali tudi o pomanjkljivi organizaciji turnirja, ki je najverjetneje privedla do trenutne situacije. Hrvaški časnik Jutarnji list poroča, da je Hrvaška teniška zveza (HTS) kot organizator turnirja, na katerem so sodelovale nekatere največje svetovne športne zvezde, storila vrsto napak. Prva je bila ta, da igralcev in njihovih ekip niso predhodno testirali na koronavirus. Bolgarski teniški igralec Grigor Dimitrov je na Hrvaško očitno že prišel okužen. Pred tem se je nahajal v ZDA, nato pa še v Srbiji, kjer se je zabaval z Novakom Đokovćem v enem od beograjskih nočnih klubov. Čeprav hrvaški inštitut za javno zdravje (HZJZ) ne predpisuje obveznega testiranja igralcev, je Feliks Lukas, direktor turnirja WTA v Bolu, za Jutarnji list pojasnil, da je svetovna organizacija WTA poslala navodila za organizacijo turnirja, v katerih je bilo jasno zapisano, da bi morali vse tenisače vsaj dvakrat testirati. Enkrat po prihodu na kraj, drugič pa med dogodkom. Direktor CNIPH Krunoslav Capak je povedal, da testiranja niso predpisali, ampak da bi ga organizatorji lahko naredili sami v dogovoru z epidemiologi, kot to počnejo nekateri klubi hrvaške nogometne zveze. HTS je od CNIPH prejel jasna navodila, kako organizirati turnir na prostem. V njih je tudi zapisano, da morajo biti popisani vsak tekmovalec in njegovi spremljevalci ter vsak obiskovalec. Za vsako tekmovanje mora biti vzpostavljen sistem vodenja evidence prisotnih v občinstvu, da se olajša naknadno epidemiološko spremljanje stikov v primeru okužbe. Skupaj s krajem in datumom tekmovanja se v evidenco zapišejo ime, priimek in telefonska številka posameznika, piše v navodilih. A športni novinar Jutarnjega lista, ki se je udeležil turnirja, je povedal, da so lahko obiskovalci na stadion vstopali brez popisovanja.

icon-expand Turnir v Zadru je potekal v luči številnih pomanjkljivosti, pišejo hrvaški mediji. FOTO: AP