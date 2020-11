Osebje covid intenzive obleklo rumene majice Primoža Rogliča

"Primož, danes smo dobili tvoje darilo. Ti si naš heroj. Radi te imamo. Dal si nam ogromno motivacijo. Borili se bomo do konca. Veliko ljude ne verjame, ti verjameš v nas. Vso srečo in čestitke od cele skupine kliničnega centra, od covid oddelkov, vsega zdravstvenega osebja, kuharjev, strežnic, celotne ekipe vodstva, ki se bori te dneve. Bomo zmagali, ti pa si že zmagal," je ob tem povedala medicinska sestra Gordana Brkič . Ob tem opozarja, da poleg najbolj izpostavljenih covid oddelkov prav vse klinike sodelujejo v boju proti epidemiji in prispevajo vse, kar je mogoče, za čim boljšo in čim bolj srčno oskrbo bolnikov.

"Uspehi slovenskih športnikov nam v času, polnem izzivov, dajejo dodatno moč - da se da in da se zmore. Sporočilo, da bomo uspešni, če damo vsi od sebe vse (in še malo več) in da to ni nemogoče," so zapisali v izjavi za javnost UKC Ljubljana.

"Tudi oddelek za dializo se srečuje s covid pozitivnimi bolniki tako v dializnem centru kot med hospitaliziranimi. Zagotavljanje covid pozitivne analize je bil za nas velik izziv. Smo se organizirali, sestre so se bile pripravljene spopasti z izzivom. To je velika obremenitev, saj morajo biti covid pozitivni bolniki izolirani in jih je treba dializirati tam. Vsekakor bi se radi zahvalili Primožu in naši sestri Gordani. Vsaka spodbuda za zaposlene, ki delajo v težkem okolju in razmerah, je pozitivna. Še toliko bolj, če pride s strani takšne osebe, ki neutrudno premaguje vse ovire," je povedal je povedal izr.prof.dr. Jakob Gubenšek, dr.med iz Kliničnega oddelka za nefrologijo.

Rumeno majico je oblekla tudi infektologinja doc. dr. Mateja Logar. "Današnji dan so nam polepšale nove majice. Pri tem je sodeloval ob pomoči Gordane naš kolesar Primoiž Roglič. Tudi on se nekako simbolično pridružuje boju proti COVIDU, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Jaz mislim, da nas v dirki s covid-19 čaka še nekaj gorskih etap, potem pa sledi kakšen lep spust in bomo v cilju vsi čim bolj zadovoljni."

Ob tem so prejeli tudi sporočilo župana Zagorja ob Savi, Matjaža Švagana, ki je bil "sokriv" za prijetno presenečnje za ljubljansko in trboveljsko bolnišnico. "V Občini Zagorje ob Savi se vedno, še posebej pa v času bolezni covid-19, zavedamo pomembnosti poslanstva vseh zdravstvenih delavcev, ki rešujete naša življenja. To je trdo delo, polno odrekanj. To je življenje, kakršnega živi tudi naš častni občan Primož Roglič. Zato naj vas njegove majice spomnijo na njegove zmage in vas v najtežjih dneh navdajajo z njegovim neizmernim optimizmom. Vse bo dobro, na koncu bomo zmagovalci vsi!"