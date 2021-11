Osebna identifikacija ob preverjanju pogoja PCT je zakonsko dovoljena

Vlada je sprejela nov odlok, ki med drugim predvideva, da se mora vsak posameznik pri dokazovanju pogoja PCT identificirati z osebnim dokumentom. Tak ukrep je sprejela med drugim zato, ker so ljudje uporabljali storitve, a so pri tem goljufali z dokazilom o PCT. Zadnji tak primer, o katerem smo poročali, se je ta konec tedna zgodil v UKC Ljubljana, kjer je obiskovalka hodila k bolni sestri s potrdilom druge osebe. Varnostniki so njeno prevaro razkrili, ženski pa grozi celo zaporna kazen.

Ker je bilo podobnih zlorab veliko in je to lahko tudi eden od razlogov, da se okužbe s koronavirusom tako zelo hitro širijo, se je sedaj potrebno pri varnostniku oziroma pooblaščeni osebi ob predložitvi potrdila o PCT še identificirati z osebnim dokumentom, s čimer lahko varnostnik potrdi, da se potrdilo res nanaša na vas.

A to je mnoge ujezilo, češ da Zakon o varstvu osebnih podatkov ne dopušča vpogled v osebni dokument za namen preverjanja točnosti podatkov. Z urada informacijske pooblaščenke odgovarjajo, da so danes prejeli več vprašanj glede (ne)dopustnosti vpogledov v osebni dokument, kot to določa zadnji vladni odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19. Pojasnjujejo, da odlok glede obdelav osebnih podatkov bistveno ne spreminja ureditve dosedanjih načinov preverjanja pogojev. "O ustreznosti odlokov (oziroma neobstoja zakona) v zvezi s preverjanjem pogojev PCT bo presojalo Ustavno sodišče, saj je tudi IP že vložil zahtevo za presojo ustavnosti. Dokler torej Ustavno sodišče ne bo odločilo, odloki veljajo. Ne glede na to pa smo že večkrat pojasnili, da vpogled v osebni dokument za namen preverjanja točnosti podatkov dopušča že 18. oz. 82. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov," pojasnjuje informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.