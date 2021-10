Mitja Bitenc se je pred časom udeležil dogodka, ki se ni končal le z lepimi spomini, na njem se je okužilo večje število ljudi. Po nekaj dneh slabega počutja in vročine mu je osebna zdravnica svetovala, naj obišče urgenco. "Tam so me takoj sprejeli in dobil sem kisik. Potem sem mislil, da gre počasi na boljše. Ampak so me slikali in takoj ponoči prišli k meni in rekli, da grem na respirator," potek bolezni opiše Bitenc.

Domače je skušal obvestiti, a jih sredi noči ni uspel priklicati. "Dobil sem svojega zaposlenega in mu povedal, da grem. Nato se je zame za tri tedne, bom rekel, stvar zaključila." Sogovornik, ki je v svojih 50., zdravstvenih težav prej ni imel. Zdravniki niso imeli lahkega dela, vmes je dobil še velik strdek, a jim je uspelo.

"Jaz sem eden izmed tistih srečnih, ki sem prišel nazaj. Imam zelo močno voljo, zelo lepo napredujem, zdaj že počasi malo hodim in stanje gre vsak dan na boljše," optimistično pove Bitenc.

Hvaležen je osebju v UKC-ju, ki se je trudilo zanj

K temu pripomore tudi neskončna podpora družine, prijateljev, sodelavcev, znancev. Za izkušnjo je vseeno hvaležen, pravi, saj se je iz nje marsikaj naučil. Spoznal je tudi, kako zelo se je ekipa UKC-ja trudila zanj. "Tudi kasneje, osebje, ki je prihajalo, ki me je videlo, da sem boljše, da napredujem, da sem mogoče že na kisiku, pa potem brez maske, da že sam jem in tko naprej. To me je v bistvu zelo presenetilo, da so se me spomnili, ker so bili vsak dan z mano. Tudi fizioterapevti so me razgibavali," je hvaležen.

In to mu je dalo misliti, kako veliko delo v resnici opravljajo – da so v najtežjih situacijah tu za nas, da pomagajo. "Ko si v stanju, ko tudi rok ne moreš dvignit, si popolnoma odvisen. Vsi te previjajo, ti dajejo za jest, si kot dojenček in si res odvisen. In če ljudje opravljajo s srcem ta poklic, potem to dostojanstvo, ki ga imamo, in sploh te intimne stvari, kot so previjanje, nam je lažje."

Za umiritev epidemije je pomembno cepljenje

Svojo izkušnjo je javno delil tudi zato, da pove, kako nevaren je lahko covid-19. "Dokler tega ne izkusiš, pač ne veš. Tisto, kar lahko jaz rečem na podlagi moje izkušnje, je, da je vsak odgovoren za sebe, da se mora zaščitit po svoji najboljši vednosti, zato je zelo pomembno, da imamo prave informacije, da se dobro pozanimamo o vsem tem. Moramo paziti, kje se družimo, kako se družimo," opozarja sogovornik.

Da je eden najučinkovitejših načinov za umiritev epidemije in pritiska na bolnišnice cepljenje, pa ves čas poudarjajo različni strokovnjaki z zdravniki na čelu – ki pa jim brez pomisleka zaupamo takrat, ko je naše življenje v njihovih rokah.