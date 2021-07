Daljši interval med odmerki cepiva Pfizer ustvari boljšo zaščito

Strokovnjaki pravijo, da te ugotovitve podpirajo odločitev Združenega kraljestva, da interval med prejemom odmerkov podaljša na tri tedne. Odločitev o tem je Britanija sprejela konec leta 2020. Ker pa je bil prvi odmerek ponujen že vsem, ki so starejši od 18 let, so ljudem svetovali, naj se z drugim odmerkom cepijo že po osmih tednih.

Britanski znanstveniki so ugotovili, da daljša vrzel med prejemom prvega in drugega odmerka cepiva proti covidu-19 proizvajalca Pfizer/BioNTech pozitivno vpliva na proizvodnjo protiteles v naših telesih. Daljše časovno obdobje med odmerkoma naj bi namreč učinkovalo tako, da imunski sistem proizvede več protiteles, kot bi jih sicer, poroča BBC.

Zdi se, da je osemtedenski razmik med prvim in drugim cepljenjem najbolj optimalna točka za boj proti različici delta.

Za študijo so raziskovalci primerjali imunski odziv 503 uslužbencev britanske državne zdravstvene službe, ki so konec leta 2020 in v začetku leta 2021 svoja dva odmerka prejeli v različnih intervalih, ko se je različica alfa prvič pojavila v Kentu in se nato hitro širila. Raven protiteles v krvi so izmerili mesec dni po drugem odmerku cepiva.

Ugotovitve so pokazale, da sta tako kratek kot dolg časovni interval med prejemom obeh odmerkov cepiva Pfizer/BioNtech povzročila močan imunski odziv, da je tritedenski razmik ustvaril manj nevtralizirajočih protiteles, ki lahko uničijo virus in ustavijo okužbo celic, kot 10-tedenski interval, medtem ko so se ravni protiteles po prvem odmerku znižale, pa so se ravni T-celic, ki so drugačna vrsta imunskih celic, ostale visoke.

Prav tako so raziskovalci ugotovili, da daljši razmik med prejemom odmerkov cepiva povzroči manj T-celic na splošno, istočasno pa večji delež določenega tipa ali podskupine, imenovane pomožne T-celice, ki po mnenju raziskovalcev podpirajo imunski spomin.

'Daljši interval, močan imunski odziv in podpora naši odločitvi'

Profesorica Susanna Duanchie, glavna preiskovalka v študiji Pitch na Univerzi v Oxfordu, je dejala, da sta bila dva odmerka boljša od enega, vendar pa je lahko čas drugega nekoliko prilagodljiv glede na okoliščine.

Glede trenutnega stanja v Združenem kraljestvu je dejala: "Osem tednov se mi zdi najboljši časovni razmik, ker ljudje resnično želijo dobiti dva odmerka cepiva in ker je trenutno veliko okužb z različico delta." "Na žalost ne vidim, da bi ta virus izginjal, zato ga je treba uravnotežiti z najboljšo možno zaščito," dodaja.