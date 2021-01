Oskrba covidnega bolnika 8000 evrov? ZZZS predlaga nov izračun cene

V javnosti je zaokrožila informacija, da bolnišnica za bolnika s covidom-19, ki ni imel nobenih zapletov, prejme 8000 evrov, kar presega stroške marsikatere zelo zahtevne operacije.

Generalni direktor ZZZS Marjan Sušeljje v torek pojasnil, da te cene ni oblikoval ZZZS, ki je sicer zadolžen za določanje cen zdravstvenih storitev in obračunske modele. Zakon sicer dopušča, da ceno določi vlada, kar se je zgodilo v primeru oblikovanja te cene. Kot je pojasnil Sušelj, jo je predlagalo ministrstvo za zdravje ob predlogu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije."To ni protizakonito, je pa nesistemsko. Nesistemske rešitve pa niso rešitve za daljši rok," je poudaril.

"Kot plačnik storitev bi bili bolj veseli, da bi se upoštevalo tisto določilo iz zakona, da ZZZS s svojim znanjem in strokovnjaki v sodelovanji z medicinsko stroko določa ceno. Slej kot prej se pokaže, da vzdržijo tiste kalkulacije, ki so narejene na temeljiti stroškovni analizi," je še dodal.

ZZZS je zato partnerjem v okviru pogajanja za splošni dogovor v zdravstvu in ministrstvu predlagal ponovni izračun cene na podlagi aktualnega stanja in dejanskih stroškov, ki so vključeni v bolnišnično zdravljenje bolnikov s covidom-19.

Spomnil je, da so bile razmere v spomladanskem valu epidemije zaradi novosti situacije relativno neobvladljive, cene oskrbe pa so se določale v bolnišnicah, ki so obravnavale prve bolnike in pri čemer je sodelovalo veliko zdravstvenega osebja. "Tudi Slovenija se je morala nekje naučiti. Če bi bi bili spomladi taki znalci kot smo sedaj, bi takrat lahko bili bolj premišljeni, ampak saj se učimo," je dejal.

Na ZZZS sicer ocenjujejo, da so cene neprimerljive z ostalimi. Ob tem je navedel primer porodnice, za oskrbo katere za dva do tri dni bolnišnica prejme od 1000 do 1500 evrov, odvisno od zahtevnosti. Za oskrbo porodnice s potrjeno okužbo z novim koronavirusom pa bolnišnica sedaj prejme 8000 evrov. Po oceni Sušlja kljub dodatnim stroškom zaradi zaščitne opreme in ostalega ne more priti do take razlike v ceni.