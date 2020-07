Oskrbovanci Doma Poljčane omejili vpoglede v svoje kartoteke

Kot je razvidno iz zapisnika seje sveta stanovalcev poljčanskega doma starejših, so se za omenjene sklepe odločili, potem ko so v medijih zasledili polemike in zgražanja o posebnih seznamih, ki naj bi jih sestavljali posebni konziliji in koordinatorji in na njih za vsakega oskrbovanca izpolnili obrazec o utemeljenosti sprejema v bolnišnico.

S svojimi stališči so stanovalci seznanili tudi ministra za zdravje Tomaža Gantarja ter ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja . Od prvega hkrati zahtevajo, da takoj prekliče omenjeni dokument in da bodo stanovalci domov za starejše v primeru okužbe z novim koronavirusom deležni enakopravne zdravstvene obravnave ter zaradi velike možnosti širjenja okužbe takoj premeščeni na zdravljenje v ustrezne zdravstvene ustanove.

Stanovalci omenjenega doma so prav tako s sklepom prepovedali izvajanje dokumenta zdravstvenega ministrstva o organizaciji zdravstvene dejavnosti v socialnovarstvenih zavodih v delu, ki se nanaša na načrt zdravstvene obravnave oziroma nege za vsakega oskrbovanca ter algoritma ukrepanja za oceno stabilnosti napredovane in neozdravljive kronične bolezni.

"Stanovalcem doma so tako že vnaprej, še preden so zboleli, na osnovi seznama odrekli možnost zdravljenja v bolnišnicah," je zapisal predsednik sveta stanovalcev v Domu Poljčane Miroslav Aleksander Kolenko, ki meni, da so takšni seznami neetični, nehumani in izključujoči, zagotovo pa tudi v nasprotju z zakonodajo.

Njihovima osebnima zdravnikoma v poljčanskem domu in enoti v Slovenski Bistrici so zato s sklepom prepovedali izročanje zdravstvene dokumentacije nepooblaščenim osebam, med katerimi so tudi v sklepu omenjeni koordinatorji.

Kot še poudarjajo v svetu stanovalcev, domovi za starejše niso bolnišnice, še manj pa infekcijske klinike, v katerih bi stanovalcem nudili ustrezno zdravstveno oskrbo, saj za to nimajo niti kadrov niti primernih aparatur in prostorov.

Omenjeni dom je sicer zaradi slabe epidemiološke slike na območju Slovenske Bistrice in povečanega števila respiratornih obolenj pri stanovalcih od 3. julija preventivno znova začasno zaprt za vse obiskovalce, stanovalce in zunanje paciente fizioterapije. Za zdaj so ukrep predvideli za dva tedna, v tem času pa niso dovoljeni izhodi stanovalcev, prav tako v dom ne sprejemajo novih.

V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so ta teden tudi opozorili, da so nov pojav okužb v domovih za starejše pričakali brez sistemske ureditve, ki bi zagotovila nujno potrebno hitro osamitev vseh obolelih stanovalcev zunaj doma. Obenem ministrstvo še naprej zahteva, naj se v domovih vzpostavijo tri ločene cone, kar po njihovem v večini primerov ni izvedljivo.