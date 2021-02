Osmi protikoronski zakon korak bližje uveljavitvi

Naj se veta ne izglasuje, je menil Mitja Gorenšček . "Kriza žal še ne popušča," je dejal in ocenil, da osmi protikoronski zakon prinaša gospodarstvu olajšanje. Posebej je izpostavil podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo še vsaj do konca aprila. Sicer bodo morala podjetja začeti odpuščati presežne zaposlene, je opozoril.

DZ je zakon sprejel v torek ponoči, da bi pospešili čimprejšnjo uveljavitev zakona, pa so se državni svetniki sestali že danes. Proti vetu jih je glasovalo 23, dva sta bila za.

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covida-19 tako kot predhodnih sedem protikoronskih zakonov prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest. Ključna sta subvencioniranje dviga minimalne plače in podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo. Krizni dodatek bodo prejeli tudi zaposleni, ki ga ob decembrski plači zaradi prejema božičnice niso. Širi se krog upravičencev do enkratnega solidarnostnega dodatka ter podaljšuje pomoč potniškemu prometu.

Da bi moral DZ o zakonu ponovno odločati, je menil Peter Požun. "Hitenje meče slabo luč na državni svet,"je dejal in menil, da državni svetniki izkazujejo veliko pokornost vladi. Opozoril je tudi, da DZ ni upošteval veliko predlogov gospodarstva, prav tako ne glede izvajalcev pomoči na domu in osebne asistence. Predvsem pa se Požunu zdi problematična določba o kaznovanju pravnih oseb, ki bi ravnale v nasprotju s programi za preprečevanje, obvladovanje, odstranitev in izkoreninjenje nalezljivih bolezni, ki se nanašajo na cepljenja v času epidemije. O tem programu bo namreč nekdo šele odločil.

Z namenom pospešitve uveljavitve so državni svetniki"navidezno" glasovali o odložilnem vetu tudi pri prejšnjih protikoronskih zakonih. "Vedno se sprašujem o navideznih vetih, a če lahko z našimi odločitvami pomagamo podjetjem in ljudem, ki potrebujejo ukrepe iz teh paketov, lahko to nekako razumem," je dejala Branka Kalenić Ramšak.

Drugačnega mnenja je Branimir Štrukelj, ki je navzočim na seji očital, da s takšnim ravnanjem zmanjšujejo ugled državnega sveta. "To dokazuje tudi dejstvo, da na današnjo sejo niso prišli predstavniki vlade, ki državnega sveta ne jemljejo resno,"je dejal. Po njegovem mnenju bi morali glasovanje o vetu z dnevnega reda umakniti, sam pa je napovedal obstrukcijo.

Vlada predlaga, da na osmi protikoronski zakon tako kot na njegove predhodnike ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma, zato je v kratkem pričakovati tudi sklic izredne seje DZ.