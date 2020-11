Osnutek PKP6 pod streho: subvencija za fiksne stroške, odpis najemnin ...

Vlada je včeraj sprejela osnutek šestega protikoronskega svežnja ukrepov. V torek ga bo predstavila na zasedanju Ekonomsko-socialnega sveta, nato pa ga bo sprejela na dopisni seji. Predvidoma v sredo bo predlog zakona posredovan v obravnavo v Državni zbor in predstavljen širši javnosti, so sporočili sinoči po seji vlade.

Glavni cilj osnutka zakona, ki sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom, je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij ter socialnega in zdravstvenega varstva.

Premier Janez Janša je še pred začetkom včerajšnje seje vlade sporočil, da priprava šestega protikoronskega zakona terja skrbno tehtanje posledic drugega vala covida-19 ter oceno delovanja dosedanjih ukrepov in finančnih možnosti. "Osnovna neznanka je čas. Zato je najpomembnejša čimprejšnja zaustavitev širjenja virusa," je zapisal.