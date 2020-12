Osnutek PKP7 morda sprejet že danes, v OZS bi ga še dopolnjevali

Z novim protikoronskim zakonom naj bi se med drugim pomagalo socialno šibkim, zdravstvu, gasilcem in prevoznikom ter se zagotovilo vse potrebno za množično cepljenje proti covidu-19. Pri kritju fiksnih stroškov podjetij, ki ga je uveljavil šesti protikoronski zakon, so predvidene spremembe v smeri hitrejšega prejema pomoči in večje dostopnosti.

Zakon naj bi prinesel tudi solidarnostni dodatek za upokojence in družine z najnižjimi prejemki. Vrača se mesečni temeljni dohodek za verske uslužbence. Trgovine pa bodo lahko izjemoma odprte dve nedelji, 27. decembra in 3. januarja.

V OZS bi še dopolnjevali predlog sedmega protikoronskega zakona

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so na vlado naslovili predloge dopolnitev oziroma sprememb osnutka sedmega protikoronskega zakona. Med ključnimi predlogi so drugačna lestvica pri povračilu nekritih fiksnih stroškov, kritje najemnin za poslovne prostore v zasebni lasti in povračilo stroškov plač v celoti, so pojasnili.

"Številni obrtniki in podjetniki so se zaradi omejitev oziroma prepovedi poslovanja v času epidemije znašli v hudih finančnih stiskah. Ogrožena so številna podjetja v malem gospodarstvu, s tem pa tudi številna delovna mesta. Od sedmega protikoronskega paketa zato pričakujemo takšne rešitve, ki bodo zajezile odpuščanje in zapiranje podjetij ter pripomogle k čim hitrejšemu okrevanju malega gospodarstva," je v sporočilu za javnost poudaril predsednik OZS Branko Meh.

V zbornici tako pri povračilu nekritih fiksnih stroškov predlagajo novo lestvico. Poleg upada prihodkov od prodaje naj se upošteva tudi upad prihodkov od prodaje na zaposlenega ali prihodkov od prodaje na obrat upravičenca, so pozvali. Ukrep naj velja za obdobje od 16. marca dalje.

Prav tako želijo, da se kriteriji za prejem državne pomoči dopolnijo. Kriterij za prejem vseh pomoči iz interventnih zakonov (čakanje na delo, skrajšan delovni čas, kritje fiksnih stroškov, mesečni temeljni dohodek) naj ne bo upad prihodka za več kot 20 odstotkov, ampak upad prihodkov na zaposlenega (merjeno po delovnih urah) ali upad prihodkov na obrat za več kot 20 odstotkov.

Njihov predlog je tudi, da država krije stroške najemnin tistim, ki imajo prostore v zasebni lasti. Ti so namreč v neenakem položaju s tistimi, ki imajo prostore v občinski in državni lasti. Slednji so plačevanja najemnin v prvem in drugem valu epidemije oproščeni. Ukrepi v sklopu aktivne politike zaposlovanja in ukrepi pomoči po interventnih zakonih delodajalcem naj se ne izključujejo, nadaljujejo. Država naj tudi v celoti krije nadomestila plač.

Predlagajo pa tudi drugačno obravnavo tistih davčnih dolžnikov, ki so to postali zaradi posledic epidemije. Tudi ti naj bodo upravičeni do ukrepov pomoči iz interventnih zakonov, saj davčni dolžniki niso postali po svoji krivdi. Obenem so še vedno mnenja, da podjetjem sploh ne bi bilo treba vračati državne pomoči, v kolikor so v tem letu uspešno poslovala. Nenazadnje pa je Meh opozoril, da podjetja pomoč potrebujejo takoj, in ne čez dva meseca.