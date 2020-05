Osnutek tretjega protikoronskega zakona na ESS in na vladi, čakanje na delo le za en mesec?

Vladna delovna skupina pod vodstvom Mateja Lahovnika naj bi v ponedeljek popoldne v zadnji različici zakona zapisala, da bo čakanje na delo podaljšano le za gostinstvo in turizem, pa še to le za en mesec.

Osnutek novega interventnega zakona sta že v ponedeljek obravnavali delovni skupini ESS za trg dela in gospodarstvo. Socialnim partnerjem je uspelo praktično v celoti uskladiti predlagano shemo skrajšanega delovnega časa.

Ukrepa naj bi bili deležni delodajalci, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bodo mogli zagotavljati 90 odstotkov dela. Subvencionirano naj bi bilo delo zaposlenih, skrajšano na 20 do 36 ur tedensko, subvencije pa bi znašale od 448,52 do 112,13 evra. Predlog večinoma sledi avstrijskemu modelu, eno od vprašanj, ki je ostalo, pa je, koliko sredstev bo za to namenjenih. Minister za deloJanez Cigler Kralj je minuli petek dejal, da bodo ukrep kot del aktivne politike zaposlovanja financirali z evropskimi sredstvi in da je vreden od 500 milijonov do milijarde evrov.