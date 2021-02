Ostali brez gostov, ker jim UKOM ni dovolil nastopa v oddaji

Dve oddaji, pa ista težava. Tako na Svetu na Kanalu Akot na Odmevih so sinoči ostali brez sogovornikov, ker jim vladni urad za komuniciranje (UKOM) ni dal soglasja za nastop.

"V studio ali pa pred našo kamero smo želeli povabiti šefa NIJZ, pa predstavnike ministrstva za zdravje in ministrico za šolstvo, pa smo dobili od vseh odgovor, da UKOM potrjuje ali zavrača gostovanje v naši oddaji, in danes je vladna služba, torej Uroš Urbanija, vsem prepovedala dajati odgovore in jim prepovedala tudi gostovanje pri nas," je gledalce obvestil voditelj Sveta Gregor Trebušak.

Dogajanje je skrajno nenavadno za demokratično družbo, v kateri naj bi si prizadevali za čim večjo obveščenost javnosti. To še toliko bolj velja v času epidemije, ko se odločitve izjemno hitro spreminjajo, prav mediji pa so za prebivalstvo glavni vir informacij.

"Od začetka epidemije smo ves čas v studio in na vklope vabili vse strokovnjake, ki jih v Sloveniji imamo, da smo ljudem dnevno lahko odgovarjali na tisoče vprašanj, ker je situacija za vse nova, in vedno so se odzvali. Dejstvo, da zdaj UKOM odloča, kdaj kdo kam pride, pa po mojem osebnem mnenju kaže na to, da politika in stroka v tem trenutku nista preveč usklajeni in si morda zato ena stran ne želi nastopanja druge," je za 24ur.com zadevo komentiral Trebušak.

Brez sogovornika so, kot že omenjeno, ostali tudi v Odmevih. "Seveda smo iskali sogovornika, ki bi nam pojasnil zmedo zaradi lažnih pozitivnih testov, vendar vladni urad za komuniciranje ni dal soglasja za nastop vodje vladne strokovne skupine za covid v naši oddaji, prav tako nam sogovornika niso našli na ministrstvu za zdravje in na NIJZ," je gledalce obvestila voditeljica Tanja Starič.

Na UKOM smo poslali prošnjo, da nam pojasnijo to odločitev. Zanimalo nas je tudi, ali bo to zdaj stalna praksa. Bodo morali strokovnjaki pred nastopom v medijih vsakič dobiti njihovo privolitev? In ali se bodo, preden stopijo pred mikrofon, usklajevali tudi glede vsebine? Na odgovor še čakamo.