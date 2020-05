'Tveganje moramo vzeti v zakup, ne moremo si privoščiti čakanja na cepivo'

V ZDA je v zadnjih 24 urah za covidom-19 umrlo še 1237 ljudi. Skupno število smrtnih žrtev v državi se je tako povzpelo na 88.730, so sporočili z Univerze Johns Hopkins. ZDA, kjer se je doslej z novim koronavirusom skupaj potrjeno okužilo že 1.466.682 ljudi, tako ostajajo država z največ umrlimi za novo boleznijo. Razmere se hitro slabšajo tudi v Latinski Ameriki, Brazilija se je povzpela na četrto mesto med državami z največ okužbami z novim koronavirusom.

Ameriški predsednik Donald Trump skuša kljub temu, da epidemija v ZDA ne pojenja, vse bolj sproščati gospodarstvo. Njegov predhodnik Barack Obama pa je bil v soboto zelo kritičen do dosedanjega odziva oblasti na zdravstveno krizo. V video nagovorih študentom in dijakom ob koncu šolskega leta je Obama dejal, da je pandemija "v celoti odgrnila zaveso z ideje, da odgovorni vedo, kaj počnejo". "Številni se niti pretvarjajo ne, da imajo stvari pod nadzorom," je menil.

Barack Obama FOTO: AP

Dijake in študente je Obama opozoril, da bodo morali zaradi pandemije hitreje odrasti kot druge generacije, ter jih pozval, naj naredijo, kar menijo, da je prav."Delati (samo) to, kar nam je všeč, kar nam ustreza in je enostavno - tako razmišljajo majhni otroci,"je dejal. "Žal številni t. i. odrasli, vključno z nekaterimi, ki imajo zveneče nazive in pomembne službe, še vedno razmišljajo tako. Zato pa so stvari tako zavožene," je bil Obama oster v očitnem namigu na Trumpa in njegovo administracijo.

V Franciji dnevno število smrtnih žrtev covida-19 padlo pod 100 Medtem je dnevno število smrtnih žrtev covida-19 v Franciji včeraj padlo pod 100. Kot je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje, je umrlo 96 ljudi, skupaj pa doslej 27.625. Epidemija v državi se tako umirja, za 71 se je zmanjšalo tudi število bolnikov, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje. Skupaj se v francoskih bolnišnicah za covidom-19 trenutno zdravi 19.432 ljudi, potem ko jih je bilo še pred tednom dni 22.614. Se je pa dnevno število na novo sprejetih v bolnišnice v primerjavi s prejšnjim tednom, ko jih je bilo 265, v soboto povzpelo na 350. V Franciji je včeraj minil šesti dan od delne sprostitve karantene v državi, ki so jo uvedli 17. marca. Konec tedna so sicer v državi odkrili novo žarišče novega koronavirusa. Med zaposlenimi v neki klavnici v kraju Fleury-les-Aubrais blizu Orleansa so namreč potrdili 34 primerov okužbe. Klavnico so zaprli in razkužili.

Italija: Zaprtje se mora končati, tveganje moramo vzeti v zakup Medtem se sproščanje ukrepov nadaljuje tudi v Italiji, kjer premier Giuseppe Conte priznava - tveganje moramo vzeti v zakup, ne moremo si privoščiti čakanja na cepivo. Conte je napovedal, da bo med italijanskimi regijami ter v državo in iz nje spet mogoče potovati 3. junija. Telovadnice, bazeni, športni centri bodo vrata odprli 25. maja, gledališča in kinodvorane 15. junija. Potniki iz EU bodo lahko v državo vstopili, ne da bi jih za dva tedna poslali v karanteno. Po zadnjih podatkih je novi koronavirus v Italiji vzel 31.763 življenj, širjenje okužbe se po več kot dveh mesecih zaprtja države umirja. Če je covid-19 27. marca v 24 urah vzel več kot 900 življenj, jih je v zadnjih 24 urah "le še" 153. "Seveda se pa zavedamo, da se lahko krivulja okužb znova obrne navzgor, a to moramo sprejeti, saj sicer ne moremo pognati države," je dejal Conte, ki sicer - kljub pozivom nekaterih regij k hitrejšemu odpiranju - vztraja pri postopnem prehodu v normalnost. Državni voditelji bolj kot ne priznavajo, da si daljšega zaprtja enostavno ne morejo privoščiti. Država je sicer v začetku tedna odobrila 55 milijard evrov težek paket pomoči za najbolj prizadete panoge in posameznike.

Italija se odpira. "Tveganje bo treba vzeti v zakup," pravijo. FOTO: AP