Ostrejši ukrepi pri vstopu v Italijo: obmejni prebivalci in čezmejni delavci izjema

A ta ukrep za obmejne prebivalce in čezmejne delavce ne bo veljal, so sporočili z italijanskega zdravstvenega ministrstva. "Tistim, ki mejo prehajajo zaradi službenih ali drugih nujnih razlogov, je zagotovljena pravica, da to počnejo brez omejitev, tako kot do zdaj," je povedal državni sekretar na italijanskem ministrstvu za zdravje Andrea Costa.

Obmejno življenje na Goriškem je bilo kljub epidemiji in ukrepom danes živahno. Italijanski mejni nadzori ostajajo občasni, pogostejši so v mestih. Da mejo ob predložitvi potrdila PCT še vedno prehajajo brez težav, so pripovedovali tudi obmejni prebivalci. Se pa živo spominjajo lanske pomladi, ko je bilo prehajanje meje za tri mesece onemogočeno. Ločene so bile številne družine, ki so se lahko srečevale le ob ograji.