Juhant: Izolacija ne bo naredila veliko škode, posledice bodo preko staršev

Kako nenehne spremembe prenašajo šolarji, kako bo na njih vplivala dolgotrajna šola na daljavo? In kakšne posledice bo vse to pustilo na celotni družbi? Posledice bodo otroci čutili predvsem preko staršev, izpostavlja specialni pedagog Marko Juhant. Starše poziva, naj bodo do otrok skrbni in negovalni, "nepotrpežljivost pa morajo izkazati navzgor".

Dolgotrajna odsotnost iz šole bo na otroke vplivala zelo različno, vse pa je povezano s tem, kako funkcionira družina."Vrtčevski otroci, malo starejša skupina, ki je malo pred šolo, ni bila skupaj tri mesece. Ta teden so prvič prišli nazaj skupaj in funkcionirajo relativno normalno. Pozna se le, da potrebujejo nekaj več časa, da vzpostavijo določeno temo," Juhant navaja primer in izkušnjo vzgojiteljice. Na dolgi rok trenutna situacija ni v redu, "predvsem pa ni v redu, da so starši vznemirjeni", saj se to vedno prenese na otroke, poudarja."Pa smo tam. Posledice bodo preko staršev. Sama izolacija mislim, da ne bo naredila velike škode." Starši tudi na shodih zahtevajo odprtje šol, premier Janez Janša je protest v Trbovljah označil za "politično zlorabo otrok", na protestu je bilo prisotnih tudi nekaj otrok."Gospod Janša je znan po tem, da o drugih govori tisto, kar je sam že naredil,"pravi Juhant. Doda, da upa, da bodo starši dovolj pametni, saj so oni tisti, ki protestirajo,"ne pa da se v to vleče otroke, ker dobili bomo le to, da bodo otroci videli način, kako se da urejati zadeve, s trmo, silo itd. Odgovor staršev ni nič drugega kot odgovor na ravnanje vlade."Včasih so pedagoški delavci stavkali tako, da niso organizirali varstva, država pa sedaj po istem principu"štrajka"in ljudi spravlja v stisko, še dodaja.

Na kaj kaže zmeda glede zapiranja in odpiranja šol in vladne komunikacije? "Kaže na to, da ljudje, ki bi morali vedeti in odločati, tega niso storili ne pravi čas, ne z ustreznim znanjem. Pri nas se res odloča po politiki in ne po stroki." Navaja, da politika govori, da se "bo odločila", ne da bo "raziskala", in to je ključna težava. "Šolstvo je zamudilo priložnost. Nikoli v zgodovini še nismo doživeli, da bi toliko staršev in otrok želelo v šole. In kaj smo naredili, ali smo pripravili šolo, smo pripravili ustrezne razmere, v katerih bi lahko delali učitelji?"Poudari tudi, da številni starši pritiskajo tudi na same šole, kar ni učinkovito.

icon-expand Specialni pedagog Marko Juhant. FOTO: POP TV

Starše pozivajo, da morajo biti do otrok nežni, skrbni, negovalni, ob tem pa morajo zahtevati toliko, kot zahtevajo v normalnih časih pri vzgoji svojih otrok."Nepotrpežljivost pa je potrebno izkazati navzgor,"še pravi Juhant in dodaja, da podpira akcijo staršev -"ampak staršev, ne z otroki," poudari. Kako bomo kot družba izšli iz celotne situacije?"Mislim, da na koncu boljši. Slej ko prej, ali bodo nekomu vzeli Twitter pa bo zadeva rešena, ali se bo politika zamenjala in bo drugače... Danes človek ne more zaupati niti ene stvari tej vladi in njenim ukrepom. Ni enotnih informacij." Zmeda glede podajanja informacij in komunikacije vlade se kaže tudi pri npr. prijavah učencev na Cankarjevo tekmovanje. "Niti vatiranih palčk ne znamo več normalno nabaviti. Odrasli bomo še zelo dolgo nezaupljivi. Upam, da bo to dalo ljudem misliti. Tistim, ki bodo naslednji nastopali na volitvah in tistim, ki bodo prišli na izvoljena mesta. Prva stvar, ki jo je treba nazaj pridobiti, je zaupanje."