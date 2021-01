Otroci s posebnimi potrebami se vračajo v šole.

Programi za otroke s posebnimi potrebami se morajo začeti izvajati v skladu z odločbo ustavnega sodišča, ki je kot skrajni rok za to določilo ponedeljek, 4. januarja. A se bo pouk začel danes, saj so se dan pred odprtjem zaposleni v šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami testirali s hitrimi testi na covid-19.

Čeprav se bo v šole in zavode vrnila večina otrok s posebnimi potrebami, pa vseh šol danes še ne bodo odprli. V murskosoboški Osnovni šoli IV je bilo namreč preveč zaposlenih pozitivnih na hitrem testu za covid-19. Kot so zapisali na spletni strani šole, morajo zaradi več mejnih primerov počakati na rezultate PCR testov, kar traja približno 24 ur. Zato šole danes še ne morejo odpreti, upajo pa, da bo to mogoče v sredo.

Vrnitev v vrtce in šole za ostale otroke morda že 11. januarja

Kdaj se bodo v šole vrnili ostali šolarji, še vedno ni znano. Na četrtkovi novinarski konferenci je sicer ministrica za izobraževanje, znanost in športkot enega mogočih datumov omenjala 11. januar. Najprej naj bi se otroci vrnili v vrtce, v šolske klopi pa učenci prvega triletja osnovne šole. Vračanje drugih učencev bo potekalo glede na epidemiološko sliko, pri čemer bo pomembna informacija o poteku in posledicah vračanja učencev s posebnimi potrebami. Več o tem naj bi bilo znano v sredo ali četrtek.

Že v drugi polovici prihodnjega tedna bi lahko prvi triadi sledili tudi četrti in peti razredi. Med prvimi pa naj bi se v šolske klopi vrnili tudi dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Ob morebitni vrnitvi prihodnji ponedeljek pa tudi ostale učitelje čaka enak protokol. "Pričakuje se, da se učitelji testirajo tik pred samo vrnitvijo v prostore šol. In seveda tudi vzgojitelji vrtcev," je še dodala Kustečeva.

"Načrt o testiranju zaposlenih pred obnovitvijo vrnitve otrok iz prve triade v šole bi moral biti pripravljen najkasneje do srede, da bi se lahko vodstva šol in zaposleni še pravočasno pripravili na izvedbo, saj bo to bistveno zahtevnejši zalogaj kot testiranja zaposlenih v šolah za otroke s posebnimi potrebami. V SVIZ zagovarjamo stališče, da bi se morala testiranja izvajati na šolah in med delovnim časom, podobno kot to teče v zdravstvu in v domovih za starejše občane," pa so nam sporočili iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.