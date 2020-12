V tem tako drugačnem letu so tudi želje otrok za božič drugačne. Poštni urad v nemškem mestecu Engelskirchen vsako leto prejme več kot 130.000 pisem otrok z vsega sveta, namenjenih Božičku oziroma Jezuščku. Kar dve tretjini otrok, ki so na papir že izlili svoje občutke in strahove, si želi, da koronavirus izgine in da bi lahko praznike preživeli v krogu družine.