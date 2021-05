V UKC Ljubljana zdravili 32 otrok z večorganskim vnetnim sindromom

Večorganski vnetni sindrom je izrazita sistemska reakcija, ki se pojavi kot odziv na okužbo s SARS-CoV-2 virusom. Predhodno okužbo so v UKC Ljubljana namreč potrdili pri vseh bolnikih. "Klinična slika in izvidi laboratorijskih preiskav so pri bolnikih skladni z intenzivnim sistemskim vnetjem – visoka vročina, izpuščaj, visoki vnetni kazalci. Nadaljnji simptomi in izvidi pa so odvisni od prizadetosti drugih organov. Večina otrok ima prizadeto srce, prebavila, kožo in sluznice, nekoliko manjši delež pa pljuča, ledvice in osrednje živčevje,"so zapisali na spletni strani.