Otrok v plenici in brez čevljev sredi mrzle Ljubljane: Gre za sočutno vzgojo?

Hladen veter, jesenske temperature, na otip mrzla tla. Poletno garderobo je večina sprehajalcev v zadnjih tednih že zamenjala za toplejša oblačila, za plašče in bunde, za robustnejšo obutev. Za to se je pred dnevi odločila tudi ženska na fotografiji, svojemu otroku pa za sprehod nadela zgolj plenico.

Kot so poročale Slovenske novice, naj bi šlo za znano Slovenko, izjavo pred našo kamero je danes sicer zavrnila, novinarju Novic pa že v soboto odgovorila: "Po vsej verjetnosti sva bila to res midva. Sinu je zelo hitro vroče, zato mu v skladu s smernicami 'sočutne vzgoje' prisluhnem in se odzivam na njegove potrebe. Včeraj je na sprehodu zelo užival in ga ni nič zeblo. Če bi ga, bi seveda ustrezno ukrepala."

Upoštevanje potreb otroka, postavljanje nekoliko drugačnih meja, odločno in spoštljivo hkrati. To so temelji sočutne vzgoje, pojasnjuje svetovalka za takšno vzgojo Janja Urbančič.