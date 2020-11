Oxfordsko cepivo sproži močan imunski odziv tudi pri starejših od 56. let

V zadnjih dveh sta dva farmacevtska velikana objavila vzpodbudne rezultate kliničnih testiranj - cepivo Moderne je 94,5, cepivo Pfizerja in BioNTecha pa 95-odstotno učinkovito. Po svetu je sicer v fazi raziskav kar 54 različnih cepiv za covid-19, eno izmed najobetavnejših je tudi cepivo ChAdOx1 nCov-2019, ki ga znanstveniki z oxfordske univerze razvijajo skupaj z AstraZeneco.

Pri odraslih osebah nad 60. in 70. letom starosti cepivo sproži močan imunski odziv, so sporočili danes. To vzbuja upanje za zaščito najranljivejše skupine. Raziskovalci pravijo, da so rezultati druge faze testiranj, opravljene na 560 zdravih odraslih prostovoljcih, vzpodbudni. Cepivo je sicer v tretji in zadnji fazi, prvotni rezultati katere naj bi bili znani v nekaj tednih, poroča BBC.

Že julija so sicer sporočili ugotovitve, da je cepivo povzročilo močan imunski odziv pri skupini zdravih odraslih, starih od 18 do 55 let.