Oxfordska študija pokazala, da dva odmerka cepiva ščitita pred različico delta

Delta različica novega koronavirusa, ki so jo prvotno odkrili v Indiji, se z veliko hitrostjo širi po svetu. Tako kot v številnih državah prevladuje že tudi pri nas. Zdaj najnovejša in zelo obsežna raziskava univerze v Oxfordu kaže, da dva odmerka cepiva dobro ščitita tudi pred to različico. Raziskovalci so analizirali več kot tri milijone PCR-testov med lanskim decembrom in letošnjim avgustom.

